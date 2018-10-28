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1:0
Перерыв
5' Желтая карточкаLautaro Geminiani
1:0
23' ГолFacundo Barcelo Viera
41' Желтая карточкаLeonardo Gil
|
23'
1:0
41'
Состав команд
Патронато де Парана 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Sebastian Bertoli Вратарь
- 4 Lautaro Geminiani Защитник
- 34 Agustin Sandona Защитник
- 33 Gonzalo Renzo Vera Защитник
- 25 Панталеоне Николас Защитник
- 22 Браво Федерико Полузащитник
- 14 Спердути Маурисио Полузащитник
- 19 Santiago Brinone Полузащитник
- 30 Gabriel Carabajal Полузащитник
- 7 Lautaro Comas Полузащитник
- 31 Facundo Barcelo Viera Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Federico Costas Вратарь
- 23 Уррибарри Бруно Защитник
- 24 Damian Lenos Полузащитник
- 10 Matias Garrido Полузащитник
- 32 Pablo Nicolas Royon Silvera Нападающий
- 41 Matias Fonseca
- 2 Walter Andrade II
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Каруссо Матиас Защитник
- 6 Marcelo Ortiz Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 17 Эррера Херман Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Josue Ayala Вратарь
- 36 Leonel Rivas Полузащитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 14 Арисменди Диего Полузащитник
- 28 Agustin Coscia Нападающий
- 26 Oscar Cabezas
- 18 Andres Lioi
Предыдущие игры
Патронато де Парана (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 20.10.2018 Ланус 3:1 Патронато де Парана С
- 07.10.2018 Патронато де Парана 1:2 Индепендьенте С
- 30.09.2018 Патронато де Парана 2:1 Тальерес Кордоба С
- 22.09.2018 Сан-Лоренсо 3:2 Патронато де Парана С
- 16.09.2018 Патронато де Парана 0:2 Химнасия Ла-Плата С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 19.08.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Патронато де Парана С
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 27.07.2018 Патронато де Парана 1:2 Сан-Мартин Тукуман К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 06.05.2018 Темперлей 1:2 Патронато де Парана С
- 29.04.2018 Патронато де Парана 0:0 Сан-Лоренсо С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Патронато де Парана 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.04.2018 Арсенал Саранди 1:1 Патронато де Парана С
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль С
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 20.10.2018 Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль С
- 17.10.2018 Петролеро Якуиба 5:0 Росарио Сентраль НБ
- 14.10.2018 Росарио Сентраль 0:2 Ferrocarril Palmeiras НБ
- 10.10.2018 Атлетико Бермехо 2:1 Росарио Сентраль НБ
- 07.10.2018 Росарио Сентраль 0:4 Унион Санта-Фе С
- 06.10.2018 Росарио Сентраль 0:1 Independiente Petrolero НБ
- 04.10.2018 Росарио Сентраль 1:1 Альмагро К
- 27.09.2018 Juventud Unida 4:0 Росарио Сентраль НБ
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 22.09.2018 Aleman 3:0 Росарио Сентраль НБ
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 12.09.2018 Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Бермехо НБ
- 08.09.2018 Independiente Petrolero 6:0 Росарио Сентраль НБ
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 26.08.2018 Росарио Сентраль 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 03.08.2018 Росарио Сентраль 6:0 Хувентуд Антониана К
- 15.05.2018 Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата С
Последние игры между собой
Патронато де Парана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Росарио Сентраль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль Суперлига
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 1:5 Патронато де Парана Товарищеские матчи. Клубы
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 0:0 Патронато де Парана Товарищеские матчи. Клубы
- 18.01.2017 Росарио Сентраль 1:2 Патронато де Парана Товарищеские матчи. Клубы
- 17.09.2016 Росарио Сентраль 2:1 Патронато де Парана Примера
- 13.03.2016 Патронато де Парана 1:0 Росарио Сентраль Примера
- 04.12.2011 Росарио Сентраль 1:0 Патронато де Парана Националь Б
- 13.03.2011 Росарио Сентраль 1:0 Патронато де Парана Националь Б
- 05.09.2010 Патронато де Парана 2:2 Росарио Сентраль Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|6.
|Годой Крус
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|7.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|8.
|Альдосиви
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|13.
|Банфилд
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Росарио Сентраль
|0:1
|9
|3
|2
|4
|5 - 9
|11
|16.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|17.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|23.
|Бельграно
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|1:0
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Facundo Barcelo Viera бьет в цель!
5'
Lautaro Geminiani получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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