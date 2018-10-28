  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
Патронато де Парана
1:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
5' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
1:0
23' Гол
Facundo Barcelo Viera
41' Желтая карточка
Leonardo Gil
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Facundo Barcelo Viera бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Lautaro Geminiani получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
Пер 0 Слован 1 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация