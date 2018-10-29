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Стадион: Зрители: 31160
АИК
1:1
Конец матча
Мальмё
0'
36' Желтая карточка
Розенберг Маркус
0:1
44' Гол
Кристиансен Андерс
56' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
70' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
90' Желтая карточка
Стефанелли Николас
90' Желтая карточка
Инносент Бонке
1:1
90' Гол
Ларссон Себастьян
90' Вторая желтая карточка
Ларссон Себастьян
90' Желтая карточка
Рикс Сёрен
90' Желтая карточка
Нильсен Лассе
90'+11
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
90'
Ларссон Себастьян получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ларссон Себастьян бьет в цель!
90'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Андерссон Хуго выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Стефанелли Николас получил желтую карточку от судьи
83'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Виннхейм Андреас выходит на его замену.
77'
АИК делает замену. Робин Янссон уходит с поля, а Линдквист Расмус выходит на его замену.
73'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
67'
АИК делает замену. Димитриадис Панайотис уходит с поля, а Сильва Стефан выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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