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Стадион: Френдс Арена Зрители: 31160
36' Желтая карточкаРозенберг Маркус
0:1
44' ГолКристиансен Андерс
56' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
70' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
90' Желтая карточкаСтефанелли Николас
90' Желтая карточкаИнносент Бонке
1:1
90' ГолЛарссон Себастьян
90' Вторая желтая карточкаЛарссон Себастьян
90' Желтая карточкаРикс Сёрен
90' Желтая карточкаНильсен Лассе
|
36'
44'
0:1
56'
90'
90'
1:1
90'
90'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
36
Гойтом
Хенок
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 25 Димитриадис Панайотис Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 26 Экстранд Йоэль Защитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 32 Adam Ben Lamin
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Мальмё 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Ларссон Эрик Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 5 Рикс Сёрен Защитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 40 Андерссон Хуго Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Главный тренер: Уве Рослер
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 21.10.2018 Юргорден 0:0 АИК А
- 07.10.2018 АИК 1:1 Эребру А
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
Мальмё (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 25.10.2018 Сарпсборг-08 1:1 Мальмё ЛЕ
- 20.10.2018 Мальмё 2:1 Хаммарбю А
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 04.10.2018 Мальмё 2:0 Бешикташ ЛЕ
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
Последние игры между собой
АИК: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 07.08.2016 Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан
- 17.07.2016 АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 04.10.2015 АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан
- 09.04.2015 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 05.10.2014 АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан
- 26.05.2014 Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан
- 11.08.2013 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 17.04.2013 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 04.11.2012 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 02.07.2012 АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан
- 25.09.2011 Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан
- 12.06.2011 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 24.07.2010 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 17.07.2010 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 30.07.2009 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 16.04.2009 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 22.10.2008 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
АИК
Мальмё
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|27
|17
|9
|1
|47 - 15
|60
|2.
|Норрчёпинг
|27
|16
|8
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Хаммарбю
|27
|15
|6
|6
|49 - 30
|51
|4.
|Хеккен
|27
|15
|5
|7
|56 - 24
|50
|5.
|Мальмё
|27
|14
|7
|6
|48 - 29
|49
|6.
|Эстерсунд
|27
|14
|3
|10
|46 - 34
|45
|7.
|Сундсвалль
|27
|12
|7
|8
|45 - 31
|43
|8.
|Юргорден
|27
|10
|9
|8
|35 - 30
|39
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|27
|8
|6
|13
|24 - 32
|30
|11.
|Сириус
|27
|8
|5
|14
|35 - 57
|29
|12.
|Эльфсборг
|27
|7
|8
|12
|28 - 37
|29
|13.
|Гётеборг
|27
|8
|4
|15
|35 - 47
|28
|14.
|Броммапойкарна
|27
|6
|2
|19
|20 - 62
|20
|15.
|Далкурд
|27
|5
|5
|17
|28 - 55
|20
|16.
|Треллеборг
|27
|3
|6
|18
|23 - 58
|15
Второй тайм
90'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
90'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
90'
Ларссон Себастьян получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Г О О О О Л - Ларссон Себастьян бьет в цель!
90'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Андерссон Хуго выходит на его замену.
90'
Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стефанелли Николас получил желтую карточку от судьи
83'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Виннхейм Андреас выходит на его замену.
77'
АИК делает замену. Робин Янссон уходит с поля, а Линдквист Расмус выходит на его замену.
73'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
70'
Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
67'
АИК делает замену. Димитриадис Панайотис уходит с поля, а Сильва Стефан выходит на его замену.
56'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Кристиансен Андерс бьет в цель!
36'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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