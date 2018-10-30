- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Boraas Arena
29' Желтая карточкаAlex Dyer
|
29'
Состав команд
13
Кайб
Рами
23
Alex
Dyer
34
Обаси
Чинеду
54
Simon
Strand
10
Ahmed
Awad
27
Adam
Staahl
94
Аяз
Ферхад
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 34 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Фрик Пер Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 25 Кабаши Ариан Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 31 Tim Roenning
- 28 Gustav Henriksson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Далкурд 3-5-2
- Основной состав
- 93 Ван дер Лей Стефан Вратарь
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 15 Alexander Ekblad Защитник
- 54 Simon Strand Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 10 Ahmed Awad Полузащитник
- 7 Лаван Равез Полузащитник
- 25 Malkolm Moenza Полузащитник
- 27 Adam Staahl Нападающий
- 94 Аяз Ферхад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 13 Andrew Stadler Полузащитник
- 9 Маркканен Ээро Нападающий
- 21 Peshraw Azizi
- Главный тренер: Johan Sandahl
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.10.2018 Треллеборг 2:2 Эльфсборг А
- 21.10.2018 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
Далкурд (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 27.10.2018 Далкурд 0:5 Хеккен А
- 20.10.2018 Далкурд 1:0 Эребру А
- 05.10.2018 Эстерсунд 3:0 Далкурд А
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 21.08.2018 Карлсберг 1:2 Далкурд К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 30.06.2018 Хеккен 2:0 Далкурд ТМК
- 27.05.2018 Мальмё 1:1 Далкурд А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Далкурд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг
Далкурд
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|27
|17
|9
|1
|47 - 15
|60
|2.
|Норрчёпинг
|27
|16
|8
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Хаммарбю
|27
|15
|6
|6
|49 - 30
|51
|4.
|Хеккен
|27
|15
|5
|7
|56 - 24
|50
|5.
|Мальмё
|27
|14
|7
|6
|48 - 29
|49
|6.
|Эстерсунд
|27
|14
|3
|10
|46 - 34
|45
|7.
|Сундсвалль
|27
|12
|7
|8
|45 - 31
|43
|8.
|Юргорден
|27
|10
|9
|8
|35 - 30
|39
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|27
|8
|6
|13
|24 - 32
|30
|11.
|Эльфсборг
|0:0
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|27
|8
|5
|14
|35 - 57
|29
|13.
|Гётеборг
|27
|8
|4
|15
|35 - 47
|28
|14.
|Далкурд
|0:0
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|27
|6
|2
|19
|20 - 62
|20
|16.
|Треллеборг
|27
|3
|6
|18
|23 - 58
|15
Первый тайм
29'
Алекс Диер получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация