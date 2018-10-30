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Стадион:
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 42'
Далкурд
0'
29' Желтая карточка
Alex Dyer
42'
Первый тайм
Желтая карточка
29'
Алекс Диер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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