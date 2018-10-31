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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 2044
Хеккен
2:1
Конец матча
Сириус
0'
1:0
21' Гол
Daleho Irandust
27' Желтая карточка
Christer Gustafsson
1:1
38' Гол
Лундхольм Сэм
2:1
56' Гол
Паулиньо II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Ояла Юхани выходит на его замену.
81'
Хаккен делает замену. Godswill Ekpolo уходит с поля, а Аркивуо Кари выходит на его замену.
77'
Сириус делает замену. Mohammed Saeid уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
69'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Берггрен Густав выходит на его замену.
64'
Сириус делает замену. Фредрик Лундгрен уходит с поля, а Мозес Огбу выходит на его замену.
63'
Сириус делает замену. Niklas Thor уходит с поля, а Оман-Перссон Роберт выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Лундхольм Сэм бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Христер Густафссон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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