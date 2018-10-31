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Стадион: Бравида Арена Зрители: 2044
1:0
21' ГолDaleho Irandust
27' Желтая карточкаChrister Gustafsson
1:1
38' ГолЛундхольм Сэм
2:1
56' ГолПаулиньо II
|
21'
1:0
38'
1:1
56'
2:1
Состав команд
22
Тойвио
Йоона
10
Паулиньо
II
20
Niklas
Thor
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 12 Godswill Ekpolo Защитник
- 22 Тойвио Йоона Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 23 Люндберг Виктор Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Jonathan Rasheed Вратарь
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 20 Lucas Hedlund
- 18 Kevin Yakob
- Главный тренер: Andreas Alm
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 20 Niklas Thor Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 23 Филип Хагланд Нападающий
- 26 Mohammed Saeid Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 21 Оман-Перссон Роберт Полузащитник
- 16 Axel Bjoernstroem Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- 35 Gustav Nyberg
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 27.10.2018 Далкурд 0:5 Хеккен А
- 21.10.2018 Хеккен 2:0 Эстерсунд А
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 22.08.2018 Векшё Юнайтед 0:5 Хеккен К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 19.07.2018 Хеккен 1:2 Лиепая ЛЕ
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 12.07.2018 Лиепая 0:3 Хеккен ЛЕ
Сириус (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Хеккен
Сириус
-
5 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|27
|17
|9
|1
|47 - 15
|60
|2.
|Норрчёпинг
|28
|17
|8
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Хаммарбю
|28
|16
|6
|6
|52 - 32
|54
|4.
|Хеккен
|28
|16
|5
|7
|58 - 25
|53
|5.
|Мальмё
|27
|14
|7
|6
|48 - 29
|49
|6.
|Эстерсунд
|27
|14
|3
|10
|46 - 34
|45
|7.
|Сундсвалль
|28
|12
|7
|9
|47 - 34
|43
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|28
|8
|4
|16
|35 - 49
|28
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Ояла Юхани выходит на его замену.
81'
Хаккен делает замену. Godswill Ekpolo уходит с поля, а Аркивуо Кари выходит на его замену.
77'
Сириус делает замену. Mohammed Saeid уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
69'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Берггрен Густав выходит на его замену.
64'
Сириус делает замену. Фредрик Лундгрен уходит с поля, а Мозес Огбу выходит на его замену.
63'
Сириус делает замену. Niklas Thor уходит с поля, а Оман-Перссон Роберт выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Лундхольм Сэм бьет в цель!
27'
Христер Густафссон получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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