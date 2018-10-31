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Стадион: Гримста
0:1
Конец матча
32' Желтая карточкаЮханссон Андреас
0:1
62' ГолТораринссон Гудмундур
|
32'
62'
0:1
Состав команд
25
Jack
Lahne
Броммапойкарна 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 13 Хелльквист Филип Полузащитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Полузащитник
- 25 Jack Lahne Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 21 Maikel Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 17 Eric Jonana Нападающий
- 3 David Ochieng II
- 19 Джазе Моханад
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 6 Ларсен Каспер Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- 15 Marwan Bazi
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 22.10.2018 Броммапойкарна 0:2 Гётеборг А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 28.10.2018 Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд А
- 21.10.2018 Кальмар 1:2 Норрчёпинг А
- 07.10.2018 Норрчёпинг 1:1 Юргорден А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Броттбю 0:10 Норрчёпинг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 19.03.2017 Норрчёпинг 4:0 Броммапойкарна Кубок
- 15.09.2014 Норрчёпинг 3:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 03.05.2014 Броммапойкарна 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 17.08.2013 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 12.04.2013 Броммапойкарна 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Броммапойкарна
Норрчёпинг
-
1 Удары по воротам 5
-
13 Удары в створ 17
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|27
|17
|9
|1
|47 - 15
|60
|2.
|Норрчёпинг
|28
|17
|8
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Хаммарбю
|28
|16
|6
|6
|52 - 32
|54
|4.
|Хеккен
|28
|16
|5
|7
|58 - 25
|53
|5.
|Мальмё
|27
|14
|7
|6
|48 - 29
|49
|6.
|Эстерсунд
|27
|14
|3
|10
|46 - 34
|45
|7.
|Сундсвалль
|28
|12
|7
|9
|47 - 34
|43
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|28
|8
|4
|16
|35 - 49
|28
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Броммапойкарна делает замену. Хелльквист Филип уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
84'
Броммапойкарна делает замену. Кристофер Брандеборн уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
80'
Норчепинг делает замену. Герсон Ларс уходит с поля, а Валль Йоханнес выходит на его замену.
69'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Тораринссон Гудмундур бьет в цель!
61'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Юханссон Андреас получил желтую карточку от судьи
28'
Норчепинг делает замену. Кастегрен Хенрик уходит с поля, а Ларсен Каспер выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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