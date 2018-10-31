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Стадион:
Броммапойкарна
0:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
32' Желтая карточка
Юханссон Андреас
0:1
62' Гол
Тораринссон Гудмундур
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Броммапойкарна делает замену. Хелльквист Филип уходит с поля, а Maikel выходит на его замену.
84'
Броммапойкарна делает замену. Кристофер Брандеборн уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
80'
Норчепинг делает замену. Герсон Ларс уходит с поля, а Валль Йоханнес выходит на его замену.
69'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Тораринссон Гудмундур бьет в цель!
61'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Юханссон Андреас получил желтую карточку от судьи
28'
Норчепинг делает замену. Кастегрен Хенрик уходит с поля, а Ларсен Каспер выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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