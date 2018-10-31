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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 4638
2:3
Конец матча
0:1
13' ГолФенгер Мадс
0:2
35' ГолИмад Халили
0:3
52' ГолДжурджич Никола
55' Желтая карточкаДжурджич Никола
1:3
55' ПенальтиХаллениус Линус
2:3
66' ГолХаллениус Линус
|
13'
0:1
35'
0:2
52'
0:3
55'
55'
1:3
66'
2:3
80'
Состав команд
16
Carlos
Moros
23
Maic
Sema
13
Фенгер
Мадс
14
Барни
Юнес
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 16 Carlos Moros Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 23 Maic Sema Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 21 David Haro Iniesta Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 25 Jonathan Morsay Нападающий
- 18 Берг Оливер Нападающий
- 1 Lloyd Saxton
- 29 Amaro Bahtijar
- Главный тренер: Joel Cedergren
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 25 Davor Blazevic Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 16 Leo Bengtsson Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 11 Родич Владимир Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- 27 Edrisa Bojang
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.10.2018 Гётеборг 1:2 Сундсвалль А
- 21.10.2018 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль А
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 22.08.2018 Нючепинг 3:2 Сундсвалль К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
Хаммарбю (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.10.2018 Хаммарбю 0:0 Кальмар А
- 20.10.2018 Мальмё 2:1 Хаммарбю А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль Аллсвенскан
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю Аллсвенскан
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль Товарищеские матчи. Клубы
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 15.08.2016 Сундсвалль 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 01.05.2016 Хаммарбю 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 03.08.2015 Сундсвалль 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 11.05.2015 Хаммарбю 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 10.08.2014 Хаммарбю 2:2 Сундсвалль Суперэттан
- 30.04.2014 Сундсвалль 3:1 Хаммарбю Суперэттан
- 29.09.2013 Хаммарбю 1:1 Сундсвалль Суперэттан
- 02.06.2013 Сундсвалль 1:0 Хаммарбю Суперэттан
- 12.09.2011 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль Суперэттан
- 08.06.2011 Сундсвалль 3:3 Хаммарбю Суперэттан
- 29.07.2010 Сундсвалль 2:2 Хаммарбю Суперэттан
- 20.04.2010 Хаммарбю 2:1 Сундсвалль Суперэттан
- 11.08.2008 Сундсвалль 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 07.04.2008 Хаммарбю 5:3 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль
Хаммарбю
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|27
|17
|9
|1
|47 - 15
|60
|2.
|Норрчёпинг
|28
|17
|8
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Хаммарбю
|28
|16
|6
|6
|52 - 32
|54
|4.
|Хеккен
|28
|16
|5
|7
|58 - 25
|53
|5.
|Мальмё
|27
|14
|7
|6
|48 - 29
|49
|6.
|Эстерсунд
|27
|14
|3
|10
|46 - 34
|45
|7.
|Сундсвалль
|28
|12
|7
|9
|47 - 34
|43
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|28
|8
|4
|16
|35 - 49
|28
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сундсвалль делает замену. Eric Bjoerkander уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
89'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Бьёрн Паульсен выходит на его замену.
80'
Хаммарбю делает замену. Танкович Муамер уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
80'
Сундсвалль делает замену. Маик Сема уходит с поля, а Берг Оливер выходит на его замену.
73'
Хаммарбю делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Родич Владимир выходит на его замену.
67'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Jonathan Morsay выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Халлениус Линус из команды Сундсвалль забивает с точки!
55'
Джурджич Никола получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Имад Халили бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Фенгер Мадс бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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