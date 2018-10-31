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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4638
Сундсвалль
2:3
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
13' Гол
Фенгер Мадс
0:2
35' Гол
Имад Халили
0:3
52' Гол
Джурджич Никола
55' Желтая карточка
Джурджич Никола
1:3
55' Пенальти
Халлениус Линус
2:3
66' Гол
Халлениус Линус
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сундсвалль делает замену. Eric Bjoerkander уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
89'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Бьёрн Паульсен выходит на его замену.
80'
Хаммарбю делает замену. Танкович Муамер уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
80'
Сундсвалль делает замену. Маик Сема уходит с поля, а Берг Оливер выходит на его замену.
73'
Хаммарбю делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Родич Владимир выходит на его замену.
67'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Jonathan Morsay выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Халлениус Линус из команды Сундсвалль забивает с точки!
Желтая карточка
55'
Джурджич Никола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Имад Халили бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Фенгер Мадс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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