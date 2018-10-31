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Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 2842
2:1
Конец матча
69' Желтая карточкаKofi Sarkodie
1:0
86' ГолРомариньо Перейра
1:1
88' ГолSalif Joensson
2:1
90' ГолСахпекидис Филип
|
69'
86'
1:0
88'
1:1
90'
2:1
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
Кальмар 3-5-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 5 Агардиус Виктор Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 31 Nils Froeling Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 12 Чима Акас Защитник
- 13 Нури Эмин Защитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 91 Hiago II
- 50 Jackson Jaja Coelho II
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 12 Kofi Sarkodie Защитник
- 17 Isak Joensson Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- 6 Salif Joensson Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 29 Судич Ясмин Защитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 32 Dennis Petersson
- 23 Franz Brorsson III
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 28.10.2018 Хаммарбю 0:0 Кальмар А
- 21.10.2018 Кальмар 1:2 Норрчёпинг А
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
Треллеборг (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 26.10.2018 Треллеборг 2:2 Эльфсборг А
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Гётеборг 2:2 Треллеборг А
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 21.08.2018 Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг К
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг Кубок
- 19.02.2017 Кальмар 1:1 Треллеборг Кубок
- 17.03.2012 Треллеборг 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 09.07.2011 Треллеборг 3:2 Кальмар Аллсвенскан
- 02.07.2011 Кальмар 3:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 05.03.2011 Треллеборг 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 08.08.2010 Кальмар 2:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 21.03.2010 Треллеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 12.09.2009 Треллеборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 11.05.2009 Кальмар 2:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 21.02.2009 Кальмар 1:0 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
- 05.10.2008 Треллеборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 23.06.2008 Кальмар 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
- 04.05.2008 Кальмар 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
Кальмар
Треллеборг
-
7 Удары по воротам 5
-
16 Удары в створ 7
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|27
|17
|9
|1
|47 - 15
|60
|2.
|Норрчёпинг
|28
|17
|8
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Хаммарбю
|28
|16
|6
|6
|52 - 32
|54
|4.
|Хеккен
|28
|16
|5
|7
|58 - 25
|53
|5.
|Мальмё
|27
|14
|7
|6
|48 - 29
|49
|6.
|Эстерсунд
|27
|14
|3
|10
|46 - 34
|45
|7.
|Сундсвалль
|28
|12
|7
|9
|47 - 34
|43
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|27
|9
|8
|10
|31 - 30
|35
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|28
|8
|4
|16
|35 - 49
|28
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Сахпекидис Филип бьет в цель!
88'
Г О О О О Л - Салиф Йонссон бьет в цель!
86'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра бьет в цель!
84'
Кальмар делает замену. Халльберг Херман уходит с поля, а Jaja выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Kofi Sarkodie уходит с поля, а Нильсен Лассе II выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
69'
Kofi Sarkodie получил желтую карточку от судьи
51'
Кальмар делает замену. Диуф Папе Алиун уходит с поля, а Сахпекидис Филип выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Треллеборг делает замену. Нильссон Робин уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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