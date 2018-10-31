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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 2842
Кальмар
2:1
Конец матча
Треллеборг
0'
69' Желтая карточка
Kofi Sarkodie
1:0
86' Гол
Ромариньо Перейра
1:1
88' Гол
Salif Joensson
2:1
90' Гол
Сахпекидис Филип
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Сахпекидис Филип бьет в цель!
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Салиф Йонссон бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра бьет в цель!
84'
Кальмар делает замену. Халльберг Херман уходит с поля, а Jaja выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Kofi Sarkodie уходит с поля, а Нильсен Лассе II выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Kofi Sarkodie получил желтую карточку от судьи
51'
Кальмар делает замену. Диуф Папе Алиун уходит с поля, а Сахпекидис Филип выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Треллеборг делает замену. Нильссон Робин уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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