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Стадион: Констант Ванден Сток
27' Желтая карточкаJoher Khadim Rassoul
0:1
53' ГолДешахт Оливье
1:1
59' ГолДимата Нани
|
53'
0:1
59'
1:1
Состав команд
20
Кумс
Свен
15
Сайеф
Кеннет
21
Мирич
Марко
Андерлехт 3-4-2-1
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 3 Лоуренс Джеймс Защитник
- 55 Враньеш Огнен Защитник
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 56 Салемакерс Алексис Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 99 Баккали Закария Полузащитник
- 9 Димата Нани Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 48 Самби Локонга Альберт-Мбойо Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 19 Сантини Иван Нападающий
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- 38 Дауда Мохаммед Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Ortwin de Wolf Вратарь
- 25 Mickael Tirpan Защитник
- 32 Jakov Filipovic Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Полузащитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 21 Мирич Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 16 Бен-Харуш Омри Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 11 Bob Straetman Полузащитник
- 77 Сорока Антон Нападающий
- 18 Bambo Diaby
- Главный тренер: Мас Петер
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.10.2018 Эйпен 2:1 Андерлехт ПДА
- 25.10.2018 Андерлехт 2:2 Фенербахче ЛЕ
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 07.10.2018 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.10.2018 Андерлехт 0:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
Локерен (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 27.10.2018 Локерен 0:0 Остенде ПДА
- 20.10.2018 Ройал Антверпен 2:1 Локерен ПДА
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 29.09.2018 Шарлеруа 2:1 Локерен ПДА
- 26.09.2018 Olympic Charleroi 2:5 Локерен К
- 22.09.2018 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 06.09.2018 Локерен 1:0 Эксельсиор ТМК
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 31.07.2018 Сент-Никлаас 1:3 Локерен ТМК
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 22.07.2018 Локерен 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 18.07.2018 Ломмель 2:1 Локерен ТМК
- 14.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Локерен ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 01.07.2018 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Локерен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен Первый дивизион А
- 03.02.2017 Локерен 0:0 Андерлехт Лига Про
- 16.10.2016 Андерлехт 1:0 Локерен Лига Про
- 23.12.2015 Локерен 1:1 Андерлехт Лига Про
- 23.08.2015 Андерлехт 1:0 Локерен Лига Про
- 07.03.2015 Локерен 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 01.11.2014 Андерлехт 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 20.07.2014 Андерлехт 2:1 Локерен Суперкубок
- 18.05.2014 Андерлехт 3:1 Локерен Лига Жюпиле
- 11.04.2014 Локерен 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 21.02.2014 Локерен 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 28.07.2013 Андерлехт 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 16.05.2013 Локерен 2:4 Андерлехт Лига Жюпиле
- 17.04.2013 Андерлехт 3:0 Локерен Лига Жюпиле
- 26.01.2013 Локерен 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 29.09.2012 Андерлехт 3:0 Локерен Лига Жюпиле
- 22.07.2012 Андерлехт 3:2 Локерен Суперкубок
- 18.12.2011 Андерлехт 3:2 Локерен Премьер-лига
- 14.08.2011 Локерен 0:1 Андерлехт Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|10
|3
|0
|38 - 14
|33
|2.
|Брюгге
|13
|9
|3
|1
|35 - 13
|30
|3.
|Ройал Антверпен
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|4.
|Андерлехт
|0:1
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Стандард
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|26 - 25
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|9.
|Эйпен
|13
|5
|1
|7
|18 - 25
|16
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|11.
|Остенде
|13
|4
|3
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|13.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|14.
|Мускрон-Перювельз
|13
|2
|3
|8
|9 - 19
|9
|15.
|Локерен
|1:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 22
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
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Второй тайм
59'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Дешахт Оливье бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Joher Khadim Rassoul получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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