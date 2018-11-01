  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
Стадион:
Андерлехт
1:1
Второй тайм: 63'
Локерен
0'
27' Желтая карточка
Joher Khadim Rassoul
0:1
53' Гол
Дешахт Оливье
1:1
59' Гол
Димата Нани
63'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Дешахт Оливье бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Joher Khadim Rassoul получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 ЦСКА Москва 0 Олимпиакос


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация