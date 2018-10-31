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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Эйпен
0:0
Второй тайм: 85'
Серкль Брюгге
0'
20' Желтая карточка
Кейта Шейк
54' Желтая карточка
Гакпе Серж
68' Желтая карточка
Xavier Mercier
72' Желтая карточка
Guevin Tormin
85'
Второй тайм
74'
Серкль Брюгге делает замену. Guevin Tormin уходит с поля, а Азар Килиан выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Guevin Tormin получил желтую карточку от судьи
71'
Эйпен делает замену. Кейта Шейк уходит с поля, а Оканси Эрик выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Xavier Mercier получил желтую карточку от судьи
66'
Серкль Брюгге делает замену. Гакпе Серж уходит с поля, а Кардона Ирвин выходит на его замену.
64'
Эйпен делает замену. Yuta Toyokawa уходит с поля, а Пойе Давид выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Гакпе Серж получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Кейта Шейк получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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