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Стадион: Kehrwegstadion
0:0
Второй тайм: 85'
20' Желтая карточкаКейта Шейк
54' Желтая карточкаГакпе Серж
68' Желтая карточкаXavier Mercier
72' Желтая карточкаGuevin Tormin
|
20'
54'
68'
72'
Состав команд
44
Молина
Хави
24
Silas
Gnaka
70
Mamadou
Fall
24
Уэда
Наомиси
30
Омар
Абуд
21
Лусамба
Арно
Эйпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 44 Молина Хави Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 15 Sulayman Marreh I Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 70 Mamadou Fall Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 3 Кейта Шейк Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 11 Megan Laurent Полузащитник
- 7 Шауэрте Юлиан Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 9 Пойе Давид Нападающий
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Серкль Брюгге 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 29 Витиньо Виктор Защитник
- 24 Уэда Наомиси Защитник
- 4 Таравель Жереми Защитник
- 30 Омар Абуд Защитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 5 Isaac Kone Полузащитник
- 10 Xavier Mercier Полузащитник
- 11 Guevin Tormin Нападающий
- 12 Dylan de Belder Нападающий
- 6 Гакпе Серж Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Miguel Van Damme Вратарь
- 19 Benjamin Lambot Защитник
- 13 Азар Килиан Нападающий
- 27 Бонджованни Адриен Нападающий
- 14 Кардона Ирвин Нападающий
- 26 Kevin Appin
- 31 Charles Vanhoutte
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 28.10.2018 Эйпен 2:1 Андерлехт ПДА
- 20.10.2018 Генк 2:1 Эйпен ПДА
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 Эйпен 3:0 Тюбизе К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 06.09.2018 Эйпен 3:0 Фортуна Кёльн ТМК
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Эйпен 1:4 Шарлеруа ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 21.07.2018 Эйпен 2:0 Тюбизе ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 10.07.2018 Эйпен 1:1 Кёльн-2 ТМК
- 07.07.2018 Эйпен 1:0 Алемания ТМК
- 27.06.2018 Спримон-Комблен 1:2 Эйпен ТМК
- 19.05.2018 Беерсхот-Вильрейк 3:1 Эйпен ПДА
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 27.10.2018 Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 05.10.2018 Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа ПДА
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Беерсхот-Вильрейк К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа ТМК
- 27.06.2018 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен ТМК
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 06.03.2016 Эйпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
- 11.10.2015 Серкль Брюгге 4:0 Эйпен Второй дивизион
- 19.02.2011 Эйпен 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 23.10.2010 Серкль Брюгге 2:1 Эйпен Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3:2
|13
|10
|3
|0
|37 - 14
|33
|2.
|Брюгге
|13
|9
|3
|1
|35 - 13
|30
|3.
|Ройал Антверпен
|2:3
|13
|7
|4
|2
|19 - 12
|25
|4.
|Андерлехт
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|5.
|Стандард
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|26 - 25
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|9.
|Кортрейк
|2:2
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|10.
|Остенде
|13
|4
|3
|6
|14 - 25
|15
|11.
|Эйпен
|0:0
|13
|4
|2
|7
|16 - 25
|14
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|13.
|Васланд-Беверен
|2:2
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|14.
|Мускрон-Перювельз
|13
|2
|3
|8
|9 - 19
|9
|15.
|Локерен
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
Второй тайм
74'
Серкль Брюгге делает замену. Guevin Tormin уходит с поля, а Азар Килиан выходит на его замену.
72'
Guevin Tormin получил желтую карточку от судьи
71'
Эйпен делает замену. Кейта Шейк уходит с поля, а Оканси Эрик выходит на его замену.
68'
Xavier Mercier получил желтую карточку от судьи
66'
Серкль Брюгге делает замену. Гакпе Серж уходит с поля, а Кардона Ирвин выходит на его замену.
64'
Эйпен делает замену. Yuta Toyokawa уходит с поля, а Пойе Давид выходит на его замену.
54'
Гакпе Серж получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
20'
Кейта Шейк получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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