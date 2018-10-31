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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Ройал Антверпен
2:3
Второй тайм: 82'
Генк
0'
1:0
23' Гол
Болинжи Жонатан
2:0
45' Гол
Юклеред Симен
56' Желтая карточка
Ван Дамм Йелле
2:1
56' Пенальти
Малиновский Руслан
2:2
60' Пенальти
Малиновский Руслан
61' Желтая карточка
Мбокани Дьёмерси
62' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
2:3
76' Гол
Ндонгаля Дьемерси
80' Желтая карточка
Меле Йоаким
82'
Второй тайм
Желтая карточка
80'
Меле Йоаким получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
72'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Берге Сандер выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Мбокани Дьёмерси получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Генк забивает с точки!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Генк забивает с точки!
Желтая карточка
56'
Ван Дамм Йелле получил желтую карточку от судьи
55'
Генк делает замену. Пейнтсил Джозеф уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Юклеред Симен бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Болинжи Жонатан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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