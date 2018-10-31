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Стадион: Босуил
2:3
Второй тайм: 82'
1:0
23' ГолБолинжи Жонатан
2:0
45' ГолЮклеред Симен
56' Желтая карточкаВан Дамм Йелле
2:1
56' ПенальтиМалиновский Руслан
2:2
60' ПенальтиМалиновский Руслан
61' Желтая карточкаМбокани Дьёмерси
62' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
2:3
76' ГолНдонгаля Дьемерси
80' Желтая карточкаМеле Йоаким
|
23'
1:0
45'
2:0
56'
56'
2:1
60'
2:2
61'
62'
76'
2:3
80'
Состав команд
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
21
Уронен
Йере
28
Хейнен
Бриан
Ройал Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 6 Юклеред Симен Защитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 4 Опаре Даниэль Полузащитник
- 9 Болинжи Жонатан Полузащитник
- 11 Рафаэлов Лиор Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 70 Мбокани Дьёмерси Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Тенкен Йенс Вратарь
- 23 Говеа Омар Защитник
- 19 Овусу Вильям Полузащитник
- 10 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 21 Dylan Batubinsika Полузащитник
- 20 Ламкель Зе Дидье Полузащитник
- 14 Баби Амара Нападающий
- Главный тренер: Ласло Болони
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 8 Жегрова Эдон Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Вандервоордт Маартен Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 19 Пётровски Якуб Нападающий
- 20 Фиолич Иван Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 28.10.2018 Васланд-Беверен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 20.10.2018 Ройал Антверпен 2:1 Локерен ПДА
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Мехелен 3:1 Ройал Антверпен К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 29.07.2018 Шарлеруа 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 08.07.2018 Оснабрюк 0:1 Ройал Антверпен ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 27.06.2018 Брассхаат 1:4 Ройал Антверпен ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
- 12.05.2018 Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден ПДА
Генк (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 28.10.2018 Стандард 1:1 Генк ПДА
- 25.10.2018 Бешикташ 2:4 Генк ЛЕ
- 20.10.2018 Генк 2:1 Эйпен ПДА
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3:2
|13
|10
|3
|0
|37 - 14
|33
|2.
|Брюгге
|13
|9
|3
|1
|35 - 13
|30
|3.
|Ройал Антверпен
|2:3
|13
|7
|4
|2
|19 - 12
|25
|4.
|Андерлехт
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|5.
|Стандард
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|26 - 25
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|9.
|Кортрейк
|2:2
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|10.
|Остенде
|13
|4
|3
|6
|14 - 25
|15
|11.
|Эйпен
|0:0
|13
|4
|2
|7
|16 - 25
|14
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|13.
|Васланд-Беверен
|2:2
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|14.
|Мускрон-Перювельз
|13
|2
|3
|8
|9 - 19
|9
|15.
|Локерен
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
Второй тайм
80'
Меле Йоаким получил желтую карточку от судьи
76'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
72'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Берге Сандер выходит на его замену.
62'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
61'
Мбокани Дьёмерси получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Генк забивает с точки!
56'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Генк забивает с точки!
56'
Ван Дамм Йелле получил желтую карточку от судьи
55'
Генк делает замену. Пейнтсил Джозеф уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Юклеред Симен бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Болинжи Жонатан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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