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Стадион: Ян Брейдель
5' Желтая карточкаФас Ваут
13' Желтая карточкаДенсвил Стефано
1:0
16' ГолШрейверс Сьебе
2:0
21' ПенальтиВанакен Ханс
3:0
45' ГолУэсли Мораес
48' Желтая карточкаМилович Горан
55' Желтая карточкаAristote Nkaka
69' Желтая карточкаВандандриш Кевин
4:0
70' ГолШрейверс Сьебе
|
5'
13'
16'
1:0
21'
2:0
45'
3:0
48'
55'
69'
70'
4:0
Состав команд
22
Хорват
Этан
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
4
Фас
Ваут
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 77 Мата Клинтон Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 11 Дьятта Крепен Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Юбер Гийом Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 15 Митрович Матей Защитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 6 Амрабат Софьян Полузащитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 80 Икома Луис Нападающий
- 10 Резаи Кавех Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Остенде 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ондоа Джозеф Вратарь
- 17 Ванлерберг Жорди Защитник
- 5 Милович Горан Защитник
- 4 Фас Ваут Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 14 Aristote Nkaka Полузащитник
- 25 Jelle Bataille Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 7 Сакала Фэшн Нападающий
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 3 Де Бок Лоренс Полузащитник
- 11 Боонен Инди Нападающий
- 10 Гури Синдри Нападающий
- Главный тренер: Gert Verheyen
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 27.10.2018 Сент-Трюйден 2:2 Брюгге ПДА
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 19.10.2018 Брюгге 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
Остенде (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 27.10.2018 Локерен 0:0 Остенде ПДА
- 21.10.2018 Остенде 0:4 Гент ПДА
- 06.10.2018 Васланд-Беверен 1:1 Остенде ПДА
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Хогстратен 1:3 Остенде К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.07.2018 Остенде 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 17.07.2018 Остенде 2:3 Рузеларе ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 11.07.2018 Хапоэль Хайфа 0:2 Остенде ТМК
- 06.07.2018 Брюзе Бойс 0:14 Остенде ТМК
- 27.06.2018 Звевезеле 1:2 Остенде ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде Первый дивизион А
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 03.12.2016 Брюгге 2:0 Остенде Лига Про
- 05.08.2016 Остенде 1:0 Брюгге Лига Про
- 22.05.2016 Брюгге 2:2 Остенде Лига Про
- 02.04.2016 Остенде 0:1 Брюгге Лига Про
- 14.02.2016 Остенде 0:2 Брюгге Лига Про
- 18.10.2015 Брюгге 1:0 Остенде Лига Про
- 30.01.2015 Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 28.09.2014 Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 30.11.2013 Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 04.08.2013 Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 07.07.2010 Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи. Сборные
- 06.07.2008 Остенде 1:2 Брюгге Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|9
|3
|0
|34 - 12
|30
|2.
|Брюгге
|13
|9
|3
|1
|35 - 13
|30
|3.
|Ройал Антверпен
|12
|7
|4
|1
|17 - 9
|25
|4.
|Андерлехт
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|5.
|Стандард
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|26 - 25
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Шарлеруа
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|17
|9.
|Кортрейк
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|10.
|Остенде
|13
|4
|3
|6
|14 - 25
|15
|11.
|Эйпен
|12
|4
|1
|7
|16 - 25
|13
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|13.
|Васланд-Беверен
|12
|1
|7
|4
|13 - 16
|10
|14.
|Мускрон-Перювельз
|13
|2
|3
|8
|9 - 19
|9
|15.
|Локерен
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Брюгге делает замену. Ванакен Ханс уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
78'
Остенде делает замену. Живкович Рицхайро уходит с поля, а Гури Синдри выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
69'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
66'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
64'
Остенде делает замену. Копман Сандер уходит с поля, а Боонен Инди выходит на его замену.
63'
Остенде делает замену. Ванлерберг Жорди уходит с поля, а Банда Эммануэль выходит на его замену.
60'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Резаи Кавех выходит на его замену.
55'
Aristote Nkaka получил желтую карточку от судьи
48'
Милович Горан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
16'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
13'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
5'
Фас Ваут получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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