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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Брюгге
4:0
Конец матча
Остенде
0'
5' Желтая карточка
Фас Ваут
13' Желтая карточка
Денсвил Стефано
1:0
16' Гол
Шрейверс Сьебе
2:0
21' Пенальти
Ванакен Ханс
3:0
45' Гол
Уэсли Мораес
48' Желтая карточка
Милович Горан
55' Желтая карточка
Aristote Nkaka
69' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
4:0
70' Гол
Шрейверс Сьебе
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Брюгге делает замену. Ванакен Ханс уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
78'
Остенде делает замену. Живкович Рицхайро уходит с поля, а Гури Синдри выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
66'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
64'
Остенде делает замену. Копман Сандер уходит с поля, а Боонен Инди выходит на его замену.
63'
Остенде делает замену. Ванлерберг Жорди уходит с поля, а Банда Эммануэль выходит на его замену.
60'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Резаи Кавех выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Aristote Nkaka получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Милович Горан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Фас Ваут получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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