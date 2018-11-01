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Стадион: Ямткрафт Арена
4' Красная карточкаАду Энох
30' Желтая карточкаСандберг Ноа
0:1
30' ГолДимитриадис Панайотис
34' Желтая карточкаПеттерссон Том
0:2
34' ГолЭлюнусси Тарик
|
4'
30'
30'
0:1
34'
34'
0:2
Состав команд
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 88 Jerell Sellars Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 12 Флорес Джордан Нападающий
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 25 Димитриадис Панайотис Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 26 Экстранд Йоэль Защитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 32 Adam Ben Lamin
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 28.10.2018 Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд А
- 21.10.2018 Хеккен 2:0 Эстерсунд А
- 05.10.2018 Эстерсунд 3:0 Далкурд А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
АИК (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 29.10.2018 АИК 1:1 Мальмё А
- 21.10.2018 Юргорден 0:0 АИК А
- 07.10.2018 АИК 1:1 Эребру А
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
АИК: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Эстерсунд
АИК
-
0 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0
|28
|18
|9
|1
|49 - 15
|63
|2.
|Норрчёпинг
|28
|17
|8
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Хаммарбю
|28
|16
|6
|6
|52 - 32
|54
|4.
|Хеккен
|28
|16
|5
|7
|58 - 25
|53
|5.
|Мальмё
|2:0
|28
|15
|7
|6
|50 - 29
|52
|6.
|Эстерсунд
|0:2
|28
|14
|3
|11
|46 - 36
|45
|7.
|Сундсвалль
|28
|12
|7
|9
|47 - 34
|43
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|0:2
|28
|9
|8
|11
|31 - 32
|35
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|28
|8
|4
|16
|35 - 49
|28
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
34'
Петтерссон Том получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Димитриадис Панайотис бьет в цель!
30'
Сандберг Ноа получил желтую карточку от судьи
4'
УДАЛЕНИЕ! - Аду Энох увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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