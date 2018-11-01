  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Эстерсунд
0:2
Второй тайм: 58'
АИК
0'
4' Красная карточка
Аду Энох
30' Желтая карточка
Сандберг Ноа
0:1
30' Гол
Димитриадис Панайотис
34' Желтая карточка
Петтерссон Том
0:2
34' Гол
Элюнусси Тарик
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Петтерссон Том получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Димитриадис Панайотис бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Сандберг Ноа получил желтую карточку от судьи
4'
УДАЛЕНИЕ! - Аду Энох увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 69 ЦСКА Москва 65 Олимпиакос


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация