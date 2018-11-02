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Стадион:
Мельбурн Сити
0:1
Первый тайм: 34'
Сидней
0'
0:1
16' Гол
Ретре Пауло
18' Желтая карточка
О'Нейлл Брэндон
26' Желтая карточка
Harrison Delbridge
34'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Ретре Пауло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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