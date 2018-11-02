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Стадион: ААМИ Парк
0:1
Первый тайм: 34'
0:1
16' ГолРетре Пауло
18' Желтая карточкаО'Нейлл Брэндон
26' Желтая карточкаHarrison Delbridge
|
16'
0:1
18'
Состав команд
15
Беккас
Кирин
26
Брэттан
Люк
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Де Лат Ричи Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 4 Harrison Delbridge Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 8 Макгри Райли Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 10 Видошич Дарио Нападающий
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- 27 Беренге Флорен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Биригитти Марк Вратарь
- 25 Iacopo La Rocca Защитник
- 7 Гриффитс Ростин Полузащитник
- 17 Anthony Caceres Полузащитник
- 19 Lachlan Wales
- Главный тренер: Michael Valkanis
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 23 Грант Риан Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Ван дер Линден Йоп Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Нападающий
- 9 Ле Фондре Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 2 Калвер Аарон Защитник
- 11 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 24 Cameron Devlin
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.10.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 27.04.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 30.10.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней КФ
- 27.10.2018 Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней ЭЛ
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Эйвондэйл Хейтс 2:4 Сидней КФ
- 21.08.2018 Кейрнс 1:2 Сидней КФ
- 01.08.2018 Рокдейл Сити Санс 2:4 Сидней КФ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.04.2018 Сидней 0:0 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней Эй-Лига
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней Эй-Лига
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней Эй-Лига
- 09.12.2016 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 30.11.2016 Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА
- 05.03.2016 Мельбурн Сити 3:0 Сидней Эй-Лига
- 02.01.2016 Мельбурн Сити 2:2 Сидней Эй-Лига
- 10.10.2015 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.03.2015 Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.03.2015 Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 22.11.2014 Мельбурн Сити 1:2 Сидней Эй-Лига
- 11.10.2014 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 31.01.2014 Мельбурн Сити 2:1 Сидней Эй-Лига
- 15.12.2013 Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 15.11.2013 Мельбурн Сити 0:2 Сидней Эй-Лига
- 24.02.2013 Мельбурн Сити 3:1 Сидней Эй-Лига
- 13.01.2013 Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Перт Глори
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мельбурн Сити
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Брисбен Роар
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Первый тайм
26'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи
18'
О'Нейлл Брэндон получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Ретре Пауло бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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