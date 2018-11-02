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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
0:1
Первый тайм: 25'
0:1
13' ГолЗахави Эран
|
13'
0:1
Состав команд
30
Sipeng
Zhang
21
Liang
Jiang
39
Боли
Кевин
31
Чжао
Хэцзин
27
Hao
Liu
19
Kaimu
Zheng
15
Mengqi
Zhang
20
Miao
Tang
II
35
Tixiang
Li
11
Хайфэн
Дин
23
Lin
Lu
32
Zhizhao
Chen
29
Чжи
Сяо
Гуйчжоу Чжичэн 4-4-2
- Основной состав
- 30 Sipeng Zhang Вратарь
- 21 Liang Jiang Защитник
- 39 Боли Кевин Защитник
- 5 Longchang Lin Защитник
- 31 Чжао Хэцзин Защитник
- 27 Hao Liu Полузащитник
- 6 Yunlong Fan Полузащитник
- 19 Kaimu Zheng Полузащитник
- 15 Mengqi Zhang Полузащитник
- 9 Bubacarr Trawally Нападающий
- 11 Елавич Никица Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Festus Baise Защитник
- 14 Zhengyu Zhu Полузащитник
- 8 Yuan Zhang Нападающий
- 17 Iminjan Ilhamjan
- 24 Jun Wang
- 2 Xin Tang
- 1 Boyang Su
- Главный тренер: Петреску Дан
Гуанчжоу Фули 4-4-2
- Основной состав
- 1 Yuelei Cheng Вратарь
- 20 Miao Tang II Защитник
- 35 Tixiang Li Защитник
- 3 Тошич Душко Защитник
- 11 Хайфэн Дин Защитник
- 23 Lin Lu Полузащитник
- 4 Gong Zhang Полузащитник
- 8 Junior Urso Полузащитник
- 32 Zhizhao Chen Полузащитник
- 29 Чжи Сяо Нападающий
- 7 Захави Эран Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Zhengyu Huang Полузащитник
- 5 Цзяци Чжан Полузащитник
- 17 Chenlong Zhang Полузащитник
- 16 Rui Li Нападающий
- 24 Jiajian Mai
- 37 Yuyang Li
- 25 Feng Han
- Главный тренер: Dragan Stojkovic
Предыдущие игры
Гуйчжоу Чжичэн (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 28.10.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 20.10.2018 Гуйчжоу Чжичэн 3:0 Далянь Ифан С
- 07.10.2018 Шанхай СИПГ 5:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 30.09.2018 Гуйчжоу Чжичэн 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 22.09.2018 Гуйчжоу Чжичэн 3:2 Бэйцзин Гоань С
- 15.09.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 02.09.2018 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Бэйцзин Женьхэ С
- 24.08.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 18.08.2018 Гуйчжоу Чжичэн 3:1 Шаньдун Лунэн С
- 15.08.2018 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 11.08.2018 Хэбей Форчун 1:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 05.08.2018 Цзянсу Сунин 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 01.08.2018 Чуньцинь Лифан 3:4 Гуйчжоу Чжичэн С
- 28.07.2018 Гуйчжоу Чжичэн 1:2 Хэнань Цзянье С
- 25.07.2018 Шаньдун Лунэн 3:0 Гуйчжоу Чжичэн К
- 22.07.2018 Гуанчжоу Фули 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 18.07.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:0 Шаньдун Лунэн К
- 20.05.2018 Далянь Ифан 2:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 12.05.2018 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Шанхай СИПГ С
Гуанчжоу Фули (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 27.10.2018 Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 21.10.2018 Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 07.10.2018 Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань С
- 30.09.2018 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 26.09.2018 Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань К
- 23.09.2018 Гуанчжоу Фули 1:1 Чуньцинь Лифан С
- 16.09.2018 Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 01.09.2018 Гуанчжоу Фули 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 26.08.2018 Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 22.08.2018 Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули К
- 18.08.2018 Гуанчжоу Фули 5:2 Чанчунь Ятай С
- 15.08.2018 Шанхай СИПГ 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 10.08.2018 Далянь Ифан 3:0 Гуанчжоу Фули С
- 05.08.2018 Гуанчжоу Фули 2:4 Гуанчжоу Эвергранд С
- 01.08.2018 Гуанчжоу Фули 4:1 Бэйцзин Женьхэ С
- 28.07.2018 Хэбей Форчун 2:2 Гуанчжоу Фули С
- 25.07.2018 Гуанчжоу Фули 3:2 Цзянсу Сунин К
- 22.07.2018 Гуанчжоу Фули 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.07.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 08.07.2018 Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Фули К
Последние игры между собой
Гуйчжоу Чжичэн
Гуанчжоу Фули
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|27
|19
|5
|3
|68 - 25
|62
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|19
|3
|5
|73 - 28
|60
|3.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|28
|15
|7
|6
|50 - 35
|52
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|28
|14
|8
|6
|60 - 42
|50
|5.
|Цзянсу Сунин
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|28
|10
|7
|11
|41 - 47
|37
|7.
|Хэбей Форчун
|27
|9
|9
|9
|42 - 44
|36
|8.
|Бэйцзин Женьхэ
|27
|8
|9
|10
|30 - 43
|33
|9.
|Далянь Ифан
|27
|9
|5
|13
|33 - 52
|32
|10.
|Гуанчжоу Фули
|1:0
|28
|9
|5
|14
|46 - 60
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|28
|8
|8
|12
|43 - 50
|32
|12.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0
|28
|8
|8
|12
|36 - 44
|32
|13.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|28
|9
|4
|15
|25 - 41
|31
|14.
|Чуньцинь Лифан
|27
|7
|7
|13
|37 - 44
|28
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|27
|7
|7
|13
|36 - 47
|28
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:1
|28
|6
|3
|19
|33 - 61
|21
Первый тайм
25'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
24'
Опасность предотвращена - Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули вступил в отбор удачно
24'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
23'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Junior Urso навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Боли Кевин наказан за толчок Чжи Сяо
22'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
21'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
21'
Gong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Судья свистит. Zhizhao Chen атаковал сзади соперника. Это Mengqi Zhang заработал своей команде штрафной
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
20'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
19'
Kaimu Zheng мяч отрикошетил от ворот
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
19'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
18'
Gong Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Hao Liu
16'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Тошич Душко
13'
Г О О О О О Л - Захави Эран ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
13'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
9'
9'
Miao Tang наказан за толчок Yunlong Fan
7'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
6'
Безумный фол. Gong Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Bubacarr Trawally
6'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
5'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
4'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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