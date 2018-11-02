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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
0:1
Первый тайм: 25'
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
13' Гол
Захави Эран
25'
Первый тайм
Угловой
25'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
24'
Опасность предотвращена - Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули вступил в отбор удачно
24'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
23'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Junior Urso навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Боли Кевин наказан за толчок Чжи Сяо
22'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
Офсайд
21'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
21'
Gong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
21'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Zhizhao Chen атаковал сзади соперника. Это Mengqi Zhang заработал своей команде штрафной
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Liang Jiang
20'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
19'
Kaimu Zheng мяч отрикошетил от ворот
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
19'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
18'
Gong Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Hao Liu
16'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
14'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Тошич Душко
Описание гола
13'
Г О О О О О Л - Захави Эран ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
13'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
12'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
9'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Miao Tang наказан за толчок Yunlong Fan
7'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Gong Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Bubacarr Trawally
6'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
5'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
4'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
2'
Hao Liu наказан за толчок Лю Лин
2'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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