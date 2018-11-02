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Стадион: Haihe Stadium
0:0
Первый тайм: 24'
Состав команд
16
Dalun
Zheng
21
Вон
Гвон
Ген
18
Cheng
Zhang
38
Кэ
Сунь
39
Юнпо
Ван
1
Сень
Хоу
28
Цзян
Тао
30
Тэнлун
Лэй
3
Юй
Ян
26
Пен
Лю
8
Пяо
Чэн
19
Дабао
Юй
Тяньцзинь Цюаньцзянь 4-4-2
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 16 Dalun Zheng Защитник
- 4 Liu Yiming Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 18 Cheng Zhang Защитник
- 38 Кэ Сунь Полузащитник
- 8 Xiuwei Zhang Полузащитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 10 Пато Алешандре Нападающий
- 9 Xu Yang I Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Shuai Pei Защитник
- 2 Wei Wu III
- 33 Jinzhao Chu
- 26 Yi Liu
- 15 Yue Liu
- 3 Jie Wang
- 32 Qibin Sun
- Главный тренер: Choong-Kyun Park
Бэйцзин Гоань 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Сень Хоу Вратарь
- 28 Цзян Тао Защитник
- 30 Тэнлун Лэй Защитник
- 3 Юй Ян Защитник
- 26 Пен Лю Защитник
- 8 Пяо Чэн Полузащитник
- 6 Zhongguo Chi Полузащитник
- 5 Аугусто Ренато Полузащитник
- 19 Дабао Юй Полузащитник
- 23 Виера Хонатан Полузащитник
- 17 Бакамбу Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Го Цюаньбо Вратарь
- 18 Jin Taiyan Защитник
- 11 Yanqiang Hu Полузащитник
- 7 Ши-Хао Вэй Полузащитник
- 45 Mengtao Xue
- 36 Xiaole Wang
- 15 Лю Хуань
- Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Ли Лэй Травмирован
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 27.10.2018 Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.10.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 05.10.2018 Шаньдун Лунэн 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 30.09.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Чуньцинь Лифан С
- 22.09.2018 Хэбей Форчун 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.09.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.09.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Далянь Ифан С
- 02.09.2018 Цзянсу Сунин 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 28.08.2018 Касима Антлерс 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 24.08.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 19.08.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.08.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 12.08.2018 Бэйцзин Женьхэ 3:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.08.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 01.08.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.07.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Чанчунь Ятай С
- 22.07.2018 Бэйцзин Гоань 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 17.07.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 20.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 15.05.2018 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
Бэйцзин Гоань (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 28.10.2018 Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 21.10.2018 Бэйцзин Гоань 1:1 Чанчунь Ятай С
- 07.10.2018 Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань С
- 29.09.2018 Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ С
- 26.09.2018 Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань К
- 22.09.2018 Гуйчжоу Чжичэн 3:2 Бэйцзин Гоань С
- 14.09.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 30.08.2018 Бэйцзин Гоань 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 25.08.2018 Тяньцзинь Тэда 2:5 Бэйцзин Гоань С
- 22.08.2018 Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули К
- 18.08.2018 Бэйцзин Женьхэ 3:0 Бэйцзин Гоань С
- 14.08.2018 Бэйцзин Гоань 5:2 Далянь Ифан С
- 10.08.2018 Бэйцзин Гоань 3:1 Цзянсу Сунин С
- 05.08.2018 Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 02.08.2018 Бэйцзин Гоань 6:3 Хэбей Форчун С
- 28.07.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 25.07.2018 Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань К
- 22.07.2018 Бэйцзин Гоань 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.07.2018 Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье С
- 09.06.2018 Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ К
Последние игры между собой
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Бэйцзин Гоань
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|27
|19
|5
|3
|68 - 25
|62
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|19
|3
|5
|73 - 28
|60
|3.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|28
|15
|7
|6
|50 - 35
|52
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|28
|14
|8
|6
|60 - 42
|50
|5.
|Цзянсу Сунин
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|28
|10
|7
|11
|41 - 47
|37
|7.
|Хэбей Форчун
|27
|9
|9
|9
|42 - 44
|36
|8.
|Бэйцзин Женьхэ
|27
|8
|9
|10
|30 - 43
|33
|9.
|Далянь Ифан
|27
|9
|5
|13
|33 - 52
|32
|10.
|Гуанчжоу Фули
|1:0
|28
|9
|5
|14
|46 - 60
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|28
|8
|8
|12
|43 - 50
|32
|12.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0
|28
|8
|8
|12
|36 - 44
|32
|13.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|28
|9
|4
|15
|25 - 41
|31
|14.
|Чуньцинь Лифан
|27
|7
|7
|13
|37 - 44
|28
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|27
|7
|7
|13
|36 - 47
|28
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:1
|28
|6
|3
|19
|33 - 61
|21
Первый тайм
24'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
23'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
23'
23'
22'
22'
21'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
20'
Янг Ксу мяч отрикошетил от ворот
20'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
17'
17'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
16'
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
15'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
14'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
14'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
14'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
Отличные скиллы показывает Сюйжи Чжао, обводя своих соперников
10'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
10'
Пен Лю делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
9'
8'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
7'
Янг Ксу задерживает мяч рукой
7'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
5'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
4'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
3'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
3'
ШАНС! Юнпо Ван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Близко! Пато Алешандре нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
2'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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