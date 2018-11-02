  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0:0
Первый тайм: 24'
Бэйцзин Гоань
0' 24'
Первый тайм
24'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
23'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
23'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Дабао Юй атаковал сзади соперника. Это Янг Ксу заработал своей команде штрафной
21'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
20'
Янг Ксу мяч отрикошетил от ворот
20'
Янг Ксу нанес удар, мяч был парирован, но Сень Хоу не удержал его в руках.
20'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
17'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
16'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
Офсайд
14'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
14'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
14'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
13'
Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Отличные скиллы показывает Сюйжи Чжао, обводя своих соперников
Офсайд
10'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
10'
Пен Лю делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
8'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
7'
Янг Ксу задерживает мяч рукой
7'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
5'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
4'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
3'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
3'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
3'
ШАНС! Юнпо Ван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Близко! Пато Алешандре нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
2'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация