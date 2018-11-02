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Стадион: Хонгкоу
0:1
Первый тайм: 24'
0:1
2' ГолВаш Те Рикарду
|
2'
0:1
Состав команд
27
Ли
Шуай
6
Peng
Li
23
Jiajun
Bai
37
Shilin
Sun
15
Jianrong
Zhu
28
Цао
Юньдин
9
Ба
Демба
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
5
Цао
Гу
4
Xuan
Han
25
Hao
Chen
III
27
Yao
Lu
26
Шангуань
Ван
29
Ivo
I
Шанхай Шэньхуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Ли Шуай Вратарь
- 5 Chenjie Zhu Защитник
- 6 Peng Li Защитник
- 32 Aidi Fulang Xisi Защитник
- 23 Jiajun Bai Защитник
- 37 Shilin Sun Полузащитник
- 13 Гуарин Фредди Полузащитник
- 15 Jianrong Zhu Полузащитник
- 10 Морено Джованни Полузащитник
- 28 Цао Юньдин Полузащитник
- 9 Ба Демба Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Shengjiong Qiu Вратарь
- 3 Jianbin Li Защитник
- 24 Хайо Ронг Полузащитник
- 18 Di Gao Полузащитник
- 39 Zhen Cong
- 4 Shenglong Jiang
- 21 Haoyang Xu
- Главный тренер: Jingui Wu
Хэнань Цзянье 5-3-2
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 16 Kuo Yang Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 4 Xuan Han Защитник
- 25 Hao Chen III Защитник
- 27 Yao Lu Защитник
- 26 Шангуань Ван Полузащитник
- 29 Ivo I Полузащитник
- 6 Zhuoyi Feng Полузащитник
- 10 Бассогог Кристиан Нападающий
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Guoming Wang Вратарь
- 35 Benjian Li Полузащитник
- 39 Jinghang Hu Нападающий
- 7 Changjie Du
- 28 Ма Ксянгью
- 31 Wenxiang Gu
- 11 Zhao Ke
- Главный тренер: Baoshan Wang
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.10.2018 Тяньцзинь Тэда 2:4 Шанхай Шэньхуа С
- 20.10.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 06.10.2018 Чуньцинь Лифан 0:1 Шанхай Шэньхуа С
- 30.09.2018 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 22.09.2018 Далянь Ифан 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 15.09.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Цзянсу Сунин С
- 02.09.2018 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 26.08.2018 Шанхай Шэньхуа 1:3 Бэйцзин Женьхэ С
- 19.08.2018 Хэбей Форчун 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 15.08.2018 Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 11.08.2018 Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай Шэньхуа С
- 04.08.2018 Чанчунь Ятай 1:1 Шанхай Шэньхуа С
- 01.08.2018 Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай Шэньхуа С
- 28.07.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 22.07.2018 Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 18.07.2018 Шанхай Шэньхуа 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 20.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 12.05.2018 Шанхай Шэньхуа 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 05.05.2018 Гуанчжоу Фули 4:2 Шанхай Шэньхуа С
- 29.04.2018 Шанхай Шэньхуа 1:0 Далянь Ифан С
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 28.10.2018 Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань С
- 21.10.2018 Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 05.10.2018 Бэйцзин Женьхэ 1:0 Хэнань Цзянье С
- 29.09.2018 Хэнань Цзянье 2:0 Хэбей Форчун С
- 22.09.2018 Хэнань Цзянье 1:4 Шаньдун Лунэн С
- 15.09.2018 Чуньцинь Лифан 1:0 Хэнань Цзянье С
- 02.09.2018 Хэнань Цзянье 1:1 Чанчунь Ятай С
- 25.08.2018 Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье С
- 18.08.2018 Далянь Ифан 2:1 Хэнань Цзянье С
- 15.08.2018 Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд С
- 10.08.2018 Тяньцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье С
- 04.08.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 01.08.2018 Хэнань Цзянье 0:1 Цзянсу Сунин С
- 28.07.2018 Гуйчжоу Чжичэн 1:2 Хэнань Цзянье С
- 22.07.2018 Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 18.07.2018 Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье С
- 19.05.2018 Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье С
- 13.05.2018 Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 05.05.2018 Хэбей Форчун 0:1 Хэнань Цзянье С
- 29.04.2018 Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье С
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Хэнань Цзянье: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
- 22.07.2018 Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига
- 13.05.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 16.10.2016 Шанхай Шэньхуа 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига
- 11.06.2016 Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 27.07.2015 Шанхай Шэньхуа 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 19.04.2015 Хэнань Цзянье 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 10.08.2014 Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 29.03.2014 Шанхай Шэньхуа 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 28.09.2012 Шанхай Шэньхуа 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 19.05.2012 Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 06.08.2011 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига
- 23.04.2011 Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 27.10.2010 Хэнань Цзянье 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 18.07.2010 Шанхай Шэньхуа 3:3 Хэнань Цзянье Суперлига
- 27.09.2009 Хэнань Цзянье 2:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 24.05.2009 Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 11.10.2008 Хэнань Цзянье 0:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 03.05.2008 Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига
Шанхай Шэньхуа
Хэнань Цзянье
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|27
|19
|5
|3
|68 - 25
|62
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|19
|3
|5
|73 - 28
|60
|3.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|28
|15
|7
|6
|50 - 35
|52
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|28
|14
|8
|6
|60 - 42
|50
|5.
|Цзянсу Сунин
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|28
|10
|7
|11
|41 - 47
|37
|7.
|Хэбей Форчун
|27
|9
|9
|9
|42 - 44
|36
|8.
|Бэйцзин Женьхэ
|27
|8
|9
|10
|30 - 43
|33
|9.
|Далянь Ифан
|27
|9
|5
|13
|33 - 52
|32
|10.
|Гуанчжоу Фули
|1:0
|28
|9
|5
|14
|46 - 60
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|28
|8
|8
|12
|43 - 50
|32
|12.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0
|28
|8
|8
|12
|36 - 44
|32
|13.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|28
|9
|4
|15
|25 - 41
|31
|14.
|Чуньцинь Лифан
|27
|7
|7
|13
|37 - 44
|28
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|27
|7
|7
|13
|36 - 47
|28
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:1
|28
|6
|3
|19
|33 - 61
|21
Первый тайм
24'
24'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
24'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
23'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
23'
22'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Цао Гу возвращается на поле.
22'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Цао Гу получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Цао Гу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Морено Джованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Xuan Han из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Jianrong Zhu оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Головой пробил Zhuoyi Feng, но голкипер отбил его в поле!
18'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
17'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
17'
Цао Юньдин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
16'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
15'
Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали
14'
Ба Демба нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
13'
Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
13'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
11'
11'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
11'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
10'
Судья сигнализирует, что Yao Lu из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Бассогог Кристиан, и мяч снова в игре
10'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
9'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
7'
Цао Гу задерживает мяч рукой
7'
7'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
6'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
После дальнего удара, который нанес Yao Lu мяч отбит вратарем
5'
4'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Ваш Те Рикарду изменил счет на табло!
2'
2'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
Бассогог Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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