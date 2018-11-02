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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
0:1
Первый тайм: 24'
Хэнань Цзянье
0'
0:1
2' Гол
Ваш Те Рикарду
24'
Первый тайм
24'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
24'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
23'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
23'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
22'
Цао Гу возвращается на поле.
22'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Цао Гу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Цао Гу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Морено Джованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Xuan Han из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Jianrong Zhu оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
19'
Hao Chen наказан за толчок Ба Демба
18'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Головой пробил Zhuoyi Feng, но голкипер отбил его в поле!
18'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
18'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
Угловой
17'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
17'
Цао Юньдин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
16'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
15'
Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали
14'
Ба Демба нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
14'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
13'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
13'
Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
13'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
11'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
11'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Yao Lu из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Бассогог Кристиан, и мяч снова в игре
10'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
9'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
Фол, нарушение
7'
Цао Гу задерживает мяч рукой
7'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
7'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
6'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
После дальнего удара, который нанес Yao Lu мяч отбит вратарем
5'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
4'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Ваш Те Рикарду изменил счет на табло!
2'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
Бассогог Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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