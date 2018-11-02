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Стадион:
Шаньдун Лунэн
0:0
Первый тайм: 25'
Чанчунь Ятай
0'
19' Желтая карточка
Xiaodong Fan
25'
Первый тайм
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Игало Одион мяч отрикошетил от ворот
25'
Межеевски Адриан делает длинную передачу вперед
24'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
24'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
22'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
21'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Межеевски Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
21'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
20'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Фан Ксяодонг мяч отрикошетил от ворот
20'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
20'
Матч возобновлен
Желтая карточка
19'
Судья подбегает и показывает Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отложенную желтую карточку за фол.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
18'
Roger Guedes не смог попасть в створ ударом издали
17'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
17'
Должен был быть гол! Roger Guedes имел отличный шанс, но Yake Wu не дал голу состоятся!
16'
Ванг Тонг разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
15'
Межеевски Адриан наказан за толчок Roger Guedes
14'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
13'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
13'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Roger Guedes нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
12'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
10'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
10'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
9'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
9'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
8'
Чао Хэ наказан за толчок Roger Guedes
8'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
7'
Zhe Jiang не смог попасть в створ ударом издали
7'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Игрок команды Шаньдун Лунэн совершает фол
6'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
5'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
5'
Пелле Грациано наказан за толчок Rui Yu
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Чао Хэ заработал фол
3'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
3'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
1'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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