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Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
0:0
Первый тайм: 25'
19' Желтая карточкаXiaodong Fan
|
19'
Состав команд
20
Rongze
Han
13
Chi
Zhang
33
Jingdao
Jin
22
Хао
Юньминь
11
Yang
Liu
32
Roger
I
23
Yake
Wu
16
Zhe
Jiang
4
Rui
Yu
15
Jie
Sun
17
Xiaodong
Fan
21
Чао
Хэ
31
Чанчэн
Чэн
27
Li
Zhang
II
10
Вибе
Лассе
Шаньдун Лунэн 4-4-2
- Основной состав
- 20 Rongze Han Вратарь
- 13 Chi Zhang Защитник
- 3 Junshuai Liu Защитник
- 4 Жил Карлос Защитник
- 5 Zheng Zheng Защитник
- 33 Jingdao Jin Полузащитник
- 6 Tong Wang Полузащитник
- 22 Хао Юньминь Полузащитник
- 11 Yang Liu Полузащитник
- 32 Roger I Нападающий
- 19 Пелле Грациано Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Long Song Защитник
- 1 Zhenli Liu Защитник
- 15 Wei Li Полузащитник
- 16 Жу Хайбин Полузащитник
- 29 Yuan Cheng Нападающий
- 27 Cao Sheng
- 47 Jianfei Zhao
- Главный тренер: Xiaopeng Li
- Травмы и дисквалификации
- Далэй Ван Травмирован
Чанчунь Ятай 4-1-4-1
- Основной состав
- 23 Yake Wu Вратарь
- 16 Zhe Jiang Защитник
- 4 Rui Yu Защитник
- 15 Jie Sun Защитник
- 17 Xiaodong Fan Защитник
- 21 Чао Хэ Полузащитник
- 31 Чанчэн Чэн Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 27 Li Zhang II Полузащитник
- 10 Вибе Лассе Полузащитник
- 9 Игало Одион Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Xiaofei Zhang Защитник
- 26 Yiteng Zuo Защитник
- 20 Tiancheng Tan Полузащитник
- 32 Guang Li Полузащитник
- 6 Ксу Янан
- 18 Zilong Han
- 1 Yu Liu II
- Главный тренер: Jingang Chen
Предыдущие игры
Шаньдун Лунэн (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 28.10.2018 Шанхай СИПГ 4:2 Шаньдун Лунэн С
- 20.10.2018 Шаньдун Лунэн 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 05.10.2018 Шаньдун Лунэн 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 30.09.2018 Шаньдун Лунэн 1:1 Бэйцзин Женьхэ С
- 25.09.2018 Шаньдун Лунэн 3:0 Далянь Ифан К
- 22.09.2018 Хэнань Цзянье 1:4 Шаньдун Лунэн С
- 16.09.2018 Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 01.09.2018 Далянь Ифан 4:3 Шаньдун Лунэн С
- 25.08.2018 Шаньдун Лунэн 1:4 Гуанчжоу Эвергранд С
- 21.08.2018 Далянь Ифан 0:1 Шаньдун Лунэн К
- 18.08.2018 Гуйчжоу Чжичэн 3:1 Шаньдун Лунэн С
- 15.08.2018 Шаньдун Лунэн 3:1 Хэбей Форчун С
- 11.08.2018 Чуньцинь Лифан 0:2 Шаньдун Лунэн С
- 05.08.2018 Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 01.08.2018 Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай Шэньхуа С
- 28.07.2018 Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 25.07.2018 Шаньдун Лунэн 3:0 Гуйчжоу Чжичэн К
- 21.07.2018 Чанчунь Ятай 1:2 Шаньдун Лунэн С
- 17.07.2018 Шаньдун Лунэн 1:1 Шанхай СИПГ С
- 08.07.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:0 Шаньдун Лунэн К
Чанчунь Ятай (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 27.10.2018 Чанчунь Ятай 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 21.10.2018 Бэйцзин Гоань 1:1 Чанчунь Ятай С
- 06.10.2018 Тяньцзинь Тэда 3:3 Чанчунь Ятай С
- 29.09.2018 Чанчунь Ятай 2:5 Цзянсу Сунин С
- 22.09.2018 Шанхай СИПГ 3:1 Чанчунь Ятай С
- 15.09.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 02.09.2018 Хэнань Цзянье 1:1 Чанчунь Ятай С
- 26.08.2018 Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун С
- 18.08.2018 Гуанчжоу Фули 5:2 Чанчунь Ятай С
- 15.08.2018 Бэйцзин Женьхэ 1:3 Чанчунь Ятай С
- 11.08.2018 Чанчунь Ятай 3:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 04.08.2018 Чанчунь Ятай 1:1 Шанхай Шэньхуа С
- 01.08.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Далянь Ифан С
- 29.07.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Чанчунь Ятай С
- 21.07.2018 Чанчунь Ятай 1:2 Шаньдун Лунэн С
- 17.07.2018 Чуньцинь Лифан 1:2 Чанчунь Ятай С
- 19.05.2018 Чанчунь Ятай 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 12.05.2018 Чанчунь Ятай 0:1 Тяньцзинь Тэда С
- 06.05.2018 Цзянсу Сунин 2:0 Чанчунь Ятай С
- 29.04.2018 Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ С
Последние игры между собой
Шаньдун Лунэн: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Чанчунь Ятай: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 21.07.2018 Чанчунь Ятай 1:2 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 22.07.2017 Шаньдун Лунэн 3:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 02.04.2017 Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 10.09.2016 Шаньдун Лунэн 1:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 14.05.2016 Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 28.06.2015 Чанчунь Ятай 1:2 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 08.03.2015 Шаньдун Лунэн 2:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 13.09.2014 Шаньдун Лунэн 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 30.04.2014 Чанчунь Ятай 1:0 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 14.07.2013 Чанчунь Ятай 2:3 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 16.03.2013 Шаньдун Лунэн 2:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 14.07.2012 Шаньдун Лунэн 3:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 12.06.2012 Шаньдун Лунэн 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 14.07.2011 Чанчунь Ятай 1:1 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 10.04.2011 Шаньдун Лунэн 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 25.09.2010 Чанчунь Ятай 1:1 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 22.05.2010 Шаньдун Лунэн 2:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 26.08.2009 Чанчунь Ятай 3:2 Шаньдун Лунэн Суперлига
- 12.04.2009 Шаньдун Лунэн 3:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 02.10.2008 Шаньдун Лунэн 3:1 Чанчунь Ятай Суперлига
Шаньдун Лунэн
Чанчунь Ятай
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|27
|19
|5
|3
|68 - 25
|62
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|27
|19
|3
|5
|73 - 28
|60
|3.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|28
|15
|7
|6
|50 - 35
|52
|4.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|28
|14
|8
|6
|60 - 42
|50
|5.
|Цзянсу Сунин
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|28
|10
|7
|11
|41 - 47
|37
|7.
|Хэбей Форчун
|27
|9
|9
|9
|42 - 44
|36
|8.
|Бэйцзин Женьхэ
|27
|8
|9
|10
|30 - 43
|33
|9.
|Далянь Ифан
|27
|9
|5
|13
|33 - 52
|32
|10.
|Гуанчжоу Фули
|1:0
|28
|9
|5
|14
|46 - 60
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|28
|8
|8
|12
|43 - 50
|32
|12.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0
|28
|8
|8
|12
|36 - 44
|32
|13.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|28
|9
|4
|15
|25 - 41
|31
|14.
|Чуньцинь Лифан
|27
|7
|7
|13
|37 - 44
|28
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|27
|7
|7
|13
|36 - 47
|28
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:1
|28
|6
|3
|19
|33 - 61
|21
Первый тайм
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Игало Одион мяч отрикошетил от ворот
25'
Межеевски Адриан делает длинную передачу вперед
24'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
24'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
22'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
21'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
21'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Межеевски Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
21'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Фан Ксяодонг мяч отрикошетил от ворот
20'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
20'
Матч возобновлен
19'
Судья подбегает и показывает Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отложенную желтую карточку за фол.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
18'
Roger Guedes не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
17'
Должен был быть гол! Roger Guedes имел отличный шанс, но Yake Wu не дал голу состоятся!
16'
Ванг Тонг разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Межеевски Адриан наказан за толчок Roger Guedes
14'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
13'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Roger Guedes нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
12'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
10'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
9'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
8'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Чао Хэ наказан за толчок Roger Guedes
8'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
7'
Zhe Jiang не смог попасть в створ ударом издали
7'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок команды Шаньдун Лунэн совершает фол
6'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
5'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Пелле Грациано наказан за толчок Rui Yu
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
Junshuai Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Чао Хэ заработал фол
3'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
3'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
1'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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