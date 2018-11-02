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Стадион:
Эксельсиор
1:2
Второй тайм: 46'
Гронинген
0'
0:1
26' Гол
Махи Мимаун
0:2
29' Гол
Доан Рицу
1:2
36' Гол
Колвейк Райан
42' Желтая карточка
Аноур Хадоуир
46'
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Второй тайм
46'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Доан Рицу из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Рейс Людовит из команды Гронинген подал угловой слева.
44'
Колвейк Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Рейс Людовит из команды Гронинген подал угловой справа.
44'
Фортеш Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Доан Рицу из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Эксельсиор контролирует мяч.
Желтая карточка
42'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Гронинген
41'
Омарссон Элиас не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
40'
Махи Мимаун возвращается на поле.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Махи Мимаун получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
39'
Кассьерра Матео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Мемишевич Самир из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Омарссон Элиас заработал фол
36'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Колвейк Райан забил потрясным ударом ножницами!
Угловой
36'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
36'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
Угловой
36'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Отличные скиллы показывает Брюинс Луиджи, обводя своих соперников
35'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
35'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
34'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
34'
Кассьерра Матео бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
33'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Гронинген
32'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Эксельсиор контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Доан Рицу забивает!
29'
Мемишевич Самир из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
26'
Рейс Людовит сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Махи Мимаун изменил счет на табло!
26'
Рейс Людовит из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Доан Рицу из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
26'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Удар от ворот произведет Гронинген
25'
Колвейк Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
23'
Эксельсиор контролирует мяч.
23'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Гронинген
21'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Удар от ворот произведет Гронинген
19'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
19'
Опасность! Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
Кассьерра Матео из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
19'
Гронинген контролирует мяч.
18'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
17'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает неудачный навес.
16'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
14'
Удар от ворот произведет Гронинген
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
12'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
11'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
10'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Омарссон Элиас из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
9'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
7'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Вратарь парирует удар, который нанес Колвейк Райан, и мяч снова в игре
7'
Отличные скиллы показывает Колвейк Райан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
6'
Гронинген контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой справа.
3'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Опасность! Доан Рицу из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Кассьерра Матео из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 СКА 2 Амур Хабаровск


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