Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
1:2
Второй тайм: 46'
0:1
26' ГолМахи Мимаун
0:2
29' ГолДоан Рицу
1:2
36' ГолКолвейк Райан
42' Желтая карточкаАноур Хадоуир
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Второй тайм
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рейс Людовит из команды Гронинген подал угловой слева.
44'
Колвейк Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Рейс Людовит из команды Гронинген подал угловой справа.
44'
Фортеш Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
42'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
41'
41'
Омарссон Элиас не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Махи Мимаун возвращается на поле.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Махи Мимаун получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Кассьерра Матео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Мемишевич Самир из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Омарссон Элиас заработал фол
36'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Колвейк Райан забил потрясным ударом ножницами!
36'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
36'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
36'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Отличные скиллы показывает Брюинс Луиджи, обводя своих соперников
35'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
35'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
34'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
34'
Кассьерра Матео бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
32'
32'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Г О О О О Л - Доан Рицу забивает!
29'
Мемишевич Самир из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
26'
Рейс Людовит сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Махи Мимаун изменил счет на табло!
26'
Рейс Людовит из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
26'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
25'
Колвейк Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
24'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
23'
23'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
21'
21'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
19'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
19'
Опасность! Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
Кассьерра Матео из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Гронинген контролирует мяч.
18'
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
17'
Хандверкер Тим из команды Гронинген делает неудачный навес.
16'
15'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
14'
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
11'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
10'
Судья сигнализирует, что Омарссон Элиас из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
9'
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
7'
7'
Вратарь парирует удар, который нанес Колвейк Райан, и мяч снова в игре
7'
Отличные скиллы показывает Колвейк Райан, обводя своих соперников
6'
Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
6'
Гронинген контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
4'
3'
3'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
1'
Кассьерра Матео из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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