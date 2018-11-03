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Стадион:
Веллингтон Феникс
0:2
Второй тайм: 90+'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
11' Гол
Баумйоханн Александер
20' Желтая карточка
Руфер Алекс
54' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
0:2
55' Пенальти
Риера Ориоль
74' Желтая карточка
Боневасиа Ролиней
87' Желтая карточка
Дойл Томас
90'+2
Второй тайм
Желтая карточка
87'
Дойл Томас получил желтую карточку от судьи
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Bruce Kamau уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи
62'
Веллингтон Феникс делает замену. Николс Митч уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
59'
Веллингтон Феникс делает замену. Max Burgess уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Риера Ориоль из команды Вестерн Сидней Уондерерс забивает с точки!
Желтая карточка
54'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Баумйоханн Александер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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