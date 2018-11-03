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Стадион: Вестпак
0:2
Второй тайм: 90+'
0:1
11' ГолБаумйоханн Александер
20' Желтая карточкаРуфер Алекс
54' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
0:2
55' ПенальтиРиера Ориоль
74' Желтая карточкаБоневасиа Ролиней
87' Желтая карточкаДойл Томас
|
11'
0:1
20'
54'
55'
0:2
87'
Состав команд
16
Фентон
Луис
19
Дойл
Томас
14
Руфер
Алекс
23
Max
Burgess
21
Кришна
Рой
21
Tarek
Elrich
17
Keanu
Baccus
11
Bruce
Kamau
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Курто Филип Вратарь
- 16 Фентон Луис Защитник
- 27 Тэйлор Стивен Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 4 Манди Пенья Полузащитник
- 8 Николс Митч Полузащитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 23 Max Burgess Нападающий
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 13 Liberato Cacace Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 9 Бернс Натан Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh Полузащитник
- 11 David Williams III
- 5 Ryan Lowry
- Главный тренер: Des Buckingham
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 17 Keanu Baccus Полузащитник
- 10 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 8 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 11 Bruce Kamau Нападающий
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 28 Боневасиа Ролиней Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нижич Дэниэл Вратарь
- 12 Ruon Tongyik Защитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 22 Махази Рашид Полузащитник
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 28.10.2018 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.10.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.08.2018 Бентлей Гринз 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 27.10.2018 Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.10.2018 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Бонниригг Уайт Иглз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 07.08.2018 Элленик 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 17.12.2016 Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.08.2016 Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 10.04.2016 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.02.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.11.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.02.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.12.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 20.10.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 10.03.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.01.2013 Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.12.2012 Веллингтон Феникс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Перт Глори
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брисбен Роар
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Второй тайм
87'
Дойл Томас получил желтую карточку от судьи
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Bruce Kamau уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
74'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи
62'
Веллингтон Феникс делает замену. Николс Митч уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
59'
Веллингтон Феникс делает замену. Max Burgess уходит с поля, а Бернс Натан выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Риера Ориоль из команды Вестерн Сидней Уондерерс забивает с точки!
54'
Эндрю Дуранте получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Баумйоханн Александер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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