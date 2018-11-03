Стадион: Dalian Sports Center Stadium
1:1
Перерыв
1:0
12' ГолZhu Ting
1:1
18' ГолMakhete Diop
19' Желтая карточкаЧжан Чонг
23' Желтая карточкаYongjing Cao
31' Желтая карточкаMing'an Cui
43' Желтая карточкаXin Luo
Первый тайм
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Liang Shi получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
Liang Shi возвращается на поле.
49'
Матч возобновится спорным мячом
48'
Liang Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Назначен штрафной. Пострадал Lie Zhang, его свалил Мушекви Няша.
43'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
43'
Матч возобновлен
43'
Xin Luo грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
40'
Xin Luo ошибается в защите.
39'
39'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
37'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан толкнул локтем оппонента. Это Makhete Diop заработал фол
37'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Карраско Янник нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
35'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
35'
Далянь Ифан начинает контратаку
35'
35'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Liang Shi
34'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
33'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
Масика Аюб задерживает мяч рукой
32'
32'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Ming'an Cui получил желтую карточку от судьи
31'
Безумный фол. Ming'an Cui грубо играет против соперника. Пострадал Liang Shi
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Судья сигнализирует, что Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
27'
26'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжу Тин
26'
Карраско Янник наказан за толчок Ван Ган
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Liang Shi и попал в каркас ворот!
24'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
24'
Pengfei Shan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Yongjing Cao грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
22'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
22'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
22'
22'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
21'
Weihui Rao мяч отрикошетил от ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Гайтан Николас пострадал.
19'
19'
Рефери не любит споров - именно за это Чжан Чонг сейчас получил желтую
18'
Yongjing Cao сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Makhete Diop изменил счет на табло!
18'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
17'
Чжан Чонг ошибается в защите.
17'
17'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
16'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
15'
15'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
15'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
14'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Карраско Янник сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Чжу Тин изменил счет на табло!
12'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
12'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
12'
Шанс! Мушекви Няша из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
11'
Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
10'
Makhete Diop нанес удар издали, а Чжан Чонг отбил его обратно в игру!
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
10'
Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
9'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
7'
Yongjing Cao задерживает мяч рукой
7'
6'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
2'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Карраско Янник оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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