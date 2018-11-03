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Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
0:0
Первый тайм: 7'
Состав команд
33
Liam
Reddy
88
Килкенни
Нил
27
Хуанде
Хуан
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
17
Маккей
Мэтт
33
Henrique
VII
11
Ботеак
Эрик
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 2 Alexander Grant Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 16 Мрчела Томислав Защитник
- 5 Франьич Иван Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 27 Хуанде Хуан Полузащитник
- 3 Дэвидсон Джейсон Полузащитник
- 19 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 7 Joel Chianese Полузащитник
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tando Velaphi Вратарь
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 22 Fabio Ferreira Нападающий
- 15 Brandon Wilson
- Главный тренер: Kenny Lowe
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 8 Jacob Pepper Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 24 Connor O'Toole Защитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 14 Alejandro Lopez IV Полузащитник
- 33 Henrique VII Нападающий
- 9 Таггарт Адам Нападающий
- 11 Ботеак Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 2 Ингем Дэн Защитник
- 26 Nicholas D'Agostino Полузащитник
- 22 Миккельсен Тобиас Полузащитник
- 1 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 28.10.2018 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2018 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 28.10.2018 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори Эй-Лига
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 30.10.2016 Брисбен Роар 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 10.08.2016 Брисбен Роар 0:2 Перт Глори Кубок ФФА
- 20.02.2016 Перт Глори 6:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 02.01.2016 Брисбен Роар 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 15.11.2015 Брисбен Роар 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 28.02.2015 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 29.11.2014 Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 19.10.2014 Перт Глори 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 28.02.2014 Брисбен Роар 3:1 Перт Глори Эй-Лига
- 17.01.2014 Перт Глори 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 30.11.2013 Брисбен Роар 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 26.01.2013 Перт Глори 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 21.12.2012 Брисбен Роар 0:1 Перт Глори Эй-Лига
- 07.10.2012 Перт Глори 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.04.2012 Брисбен Роар 2:1 Перт Глори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Перт Глори
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|Брисбен Роар
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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