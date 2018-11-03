Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
1:1
Первый тайм: 43'
5' Желтая карточкаRui Peng
1:0
36' ГолFernandinho V
1:1
40' ГолАпаресидо Джонатан
Первый тайм
43'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
42'
40'
Г О О О О О Л - Апаресидо Джонатан ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
40'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
40'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
40'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
39'
39'
39'
38'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
38'
38'
Ачеампонг Франк не смог попасть в створ ударом издали
36'
Динь Цзе сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Fernando Conceicao изменил счет на табло!
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
34'
34'
Янг Кипенг взял и забрал мяч на выходе
34'
33'
Игра в одни ворота сейчас. Чуньцинь Лифан доминирует и владеет мячом
33'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
31'
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
30'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
29'
28'
28'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Muzepper Mirahmetjan.
28'
27'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
27'
Yingjie Zhao наказан за толчок Синьли Пэн
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
24'
24'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
24'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Судья сигнализирует, что Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
22'
21'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
После штрафного удара,который нанес Апаресидо Джонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
19'
Динь Цзе наказан за толчок Ачеампонг Франк
18'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандиньо Луис III, его свалил Танг Вангсонг.
17'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
17'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
16'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Цзин Фэн пробует нанести удар издали, но Янг Кипенг держит все под контролем
15'
14'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
14'
14'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
13'
13'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
12'
11'
11'
11'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
10'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
10'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
10'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
8'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
8'
7'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Танг Вангсонг пострадал
5'
Rui Peng получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Бастианс Феликс
4'
Фернандиньо Луис III пробует нанести удар издали, но Янг Кипенг держит все под контролем
4'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Fernando Conceicao
4'
3'
Судья сигнализирует, что Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
3'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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