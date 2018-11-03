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Стадион:
Чуньцинь Лифан
1:1
Первый тайм: 43'
Тяньцзинь Тэда
0'
5' Желтая карточка
Rui Peng
1:0
36' Гол
Fernandinho V
1:1
40' Гол
Апаресидо Джонатан
43'
Первый тайм
43'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
42'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Описание гола
40'
Г О О О О О Л - Апаресидо Джонатан ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
40'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
40'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
40'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
40'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
39'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
38'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
38'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
38'
Ачеампонг Франк не смог попасть в створ ударом издали
36'
Динь Цзе сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Fernando Conceicao изменил счет на табло!
36'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
34'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Янг Кипенг взял и забрал мяч на выходе
34'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
33'
Игра в одни ворота сейчас. Чуньцинь Лифан доминирует и владеет мячом
33'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
31'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
30'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
29'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Muzepper Mirahmetjan.
28'
Rui Peng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
Фол, нарушение
27'
Yingjie Zhao наказан за толчок Синьли Пэн
26'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
26'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
24'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
24'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
22'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
21'
После штрафного удара,который нанес Апаресидо Джонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
Фол, нарушение
19'
Динь Цзе наказан за толчок Ачеампонг Франк
18'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандиньо Луис III, его свалил Танг Вангсонг.
17'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
17'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
16'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Цзин Фэн пробует нанести удар издали, но Янг Кипенг держит все под контролем
15'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
14'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
14'
Rui Peng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
13'
Rui Peng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
12'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
11'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
11'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
10'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
10'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
8'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Танг Вангсонг пострадал
Желтая карточка
5'
Rui Peng получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
5'
Rui Peng нарушает правила. Цзин Фэн пострадал
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Бастианс Феликс
4'
Фернандиньо Луис III пробует нанести удар издали, но Янг Кипенг держит все под контролем
Фол, нарушение
4'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Fernando Conceicao
4'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
3'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
3'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
2'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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