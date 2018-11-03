Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
1:0
Первый тайм: 43'
1:0
10' ГолТейшейра Алекс
43' Желтая карточкаQiuming Wang
Первый тайм
43'
Qiuming Wang получает желтую карточку за игру рукой
42'
Wenyang Du задерживает мяч рукой
41'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
41'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
41'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Ли Ан возвращается на поле.
40'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
40'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Ли Ан получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Ли Ан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Опасность предотвращена - Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти вступил в отбор удачно
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
36'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
35'
Qiuming Wang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
34'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
33'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
33'
Chao Gu не дал случится голу! Эрнанес Лима должен был забивать, но Chao Gu сделал отличный сейв
33'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
32'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
31'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
31'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Маскерано Хавьер делает длинную передачу вперед
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
28'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Судья свистит. Qiuming Wang атаковал сзади соперника. Это Xiaotian Yang заработал своей команде штрафной
27'
Ванг Сонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
26'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Wenyang Du
25'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Лавесси Эсекиэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
24'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
23'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
22'
Палетта Габриэль наказан за толчок Wenjun Jiang
21'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
21'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе
20'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
20'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
19'
Xiang Ji пробил со штрафного прямо в стенку
19'
Назначен штрафной. Пострадал Эдер Мартинс, его свалил Qiuming Wang.
18'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
18'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
16'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Хан Жэнь
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
13'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
13'
Yangyang Jin получил травму и заменен. Хан Жэнь выходит на поле.
12'
Матч возобновлен
11'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Эдер Мартинс сделал результативную передачу.
10'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
10'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти забил гол! Легко это для такого игрока, как Тейшейра Алекс
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тейшейра Алекс и Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти.
10'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
10'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
9'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
6'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
5'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
4'
Эрнанес Лима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
4'
Wenyang Du предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
3'
Qiuming Wang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
3'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
2'
Эдер Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Си У из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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