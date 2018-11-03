Стадион: Тианхе
1:2
Первый тайм: 42'
0:1
14' ГолВэньцзюнь Люй
1:1
30' ГолПаулиньо Жозе
32' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
1:2
40' ГолХуэй-Кан Цай
Первый тайм
42'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
40'
Г О О О О Л - Хуэй-Кан Цай забивает!
40'
Плохо сыграл Линьпэн Чжан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Чжи Чжэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
40'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Халк Живанилдо пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Судья сигнализирует, что Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лэй У
38'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
38'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
37'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Ханчао Ю задерживает мяч рукой
34'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Хуэй-Кан Цай получил желтую карточку от судьи
32'
Хуэй-Кан Цай наказан за толчок Лин Гао
32'
Ахмедов Одил нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Оскар дос Сантос оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Сюэпэн Ли сделал результативную передачу.
30'
ГОООООЛ - Паулиньо Жозе Гуанчжоу Эвергранд забивает ударом головой
30'
29'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
29'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
28'
28'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
27'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
26'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
26'
Шанс! Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
26'
26'
Wei Zhang задерживает мяч рукой
25'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
24'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
24'
23'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
23'
23'
Матч возобновлен
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
22'
Цзюнь-Лин Янь не дал случится голу! Талиска Андерсон должен был забивать, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв
22'
ШАНС! Талиска Андерсон вышел один-на-один с голкипером...
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
21'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
20'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
19'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Сюэпэн Ли оказался на газоне.
18'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
17'
17'
17'
17'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ забивает головой!
14'
Плохо сыграл Жанг Ченг Лин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
14'
Чэн Цзэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Хуэй-Кан Цай делает скидку назад вдоль ворот
14'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Должен был быть гол! Вэньцзюнь Люй имел отличный шанс, но Чэн Цзэн не дал голу состоятся!
13'
ШАНС! Вэньцзюнь Люй вышел один-на-один с голкипером...
13'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
12'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
11'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Сюэпэн Ли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
9'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
8'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
8'
ШАНС! Оскар дос Сантос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
7'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
6'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
6'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд пасует в штрафную, но Цзюнь-Лин Янь выходит и ловит мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
5'
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
4'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Wei Zhang
3'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Талиска Андерсон пробил со штрафного прямо в стенку
2'
Назначен штрафной. Пострадал Лин Гао, его свалил Шэньчао Ван.
1'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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