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Стадион:
Аустрия Вена
2:1
Второй тайм: 67'
Вольфсбергер
0'
1:0
1' Гол
Матич Урош
1:1
14' Гол
Марио Лейтгеб
2:1
16' Гол
Моншайн Кристоф
27' Желтая карточка
Эбнер Томас
67'
Второй тайм
60'
Аустрия Вена делает замену. Сакс Максимилиан уходит с поля, а Эвандро Коста выходит на его замену.
60'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Эбнер Томас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Моншайн Кристоф бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Марио Лейтгеб бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Матич Урош бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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