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Стадион: Дженерали Арена
2:1
Второй тайм: 67'
1:0
1' ГолМатич Урош
1:1
14' ГолМарио Лейтгеб
2:1
16' ГолМоншайн Кристоф
27' Желтая карточкаЭбнер Томас
|
1'
1:0
14'
1:1
16'
2:1
27'
Состав команд
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
Аустрия Вена 4-1-3-2
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 18 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 3 Роша Игор II Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 4 Джегго Джеймс Полузащитник
- 27 Эбнер Томас Полузащитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лучич Иван III Вратарь
- 23 Куэва Кристиан Защитник
- 35 Йонофик Стефан Защитник
- 21 Эвандро Коста Нападающий
- 16 Прокоп Доминик Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- 5 Vesel Demaku
- Главный тренер: Thomas Letsch
Вольфсбергер 4-3-3
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 27 Michael Novak Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 7 Шмиц Лукаш Защитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 16 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 8 Рицмайер Марсель Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 10 Линдль Михаэль Нападающий
- 34 Шмербок Марк-Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 4 Manfred Gollner Защитник
- 19 Sven Sprangler Полузащитник
- 29 Нутц Джеральд Полузащитник
- 11 Йованович Саша Нападающий
- 47 Ahogrenashinme Kigbu
- 17 Joshua Steiger
- Главный тренер: Илзер Кристиан
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.10.2018 Аустрия Вена 3:1 Флоридсдорфер К
- 27.10.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена Б
- 21.10.2018 Аустрия Вена 1:1 Штурм Б
- 12.10.2018 SC Pottenstein 0:13 Аустрия Вена ТМК
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 08.09.2018 Weinviertel Auswahl 0:5 Аустрия Вена ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 22.07.2018 Аустрия-13 0:4 Аустрия Вена К
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.10.2018 Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена К
- 28.10.2018 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2018 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 29.09.2018 Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 25.09.2018 Вольфсбергер 4:0 Аустрия Клагенфурт К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 08.09.2018 Капфенберг 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 01.08.2018 Вольфсбергер 3:2 Ганновер 96 ТМК
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 24.07.2018 Вольфсбергер 0:2 Удинезе ТМК
- 21.07.2018 Юнион Гюртен 1:2 Вольфсбергер К
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Вольфсбергер 3:3 Интер Запрешич ТМК
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 15.05.2018 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 20.05.2017 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 11.03.2017 Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.11.2016 Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 10.09.2016 Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 19.03.2016 Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 05.12.2015 Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 26.09.2015 Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.07.2015 Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 29.04.2015 Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг
- 19.04.2015 Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 15.02.2015 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 04.10.2014 Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.07.2014 Вольфсбергер 4:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 19.04.2014 Аустрия Вена 3:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 22.02.2014 Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|13
|10
|3
|0
|30 - 12
|33
|2.
|ЛАСК
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|3.
|Санкт-Пёльтен
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Аустрия Вена
|2:1
|13
|6
|3
|4
|13 - 12
|21
|5.
|Хартберг
|13
|6
|0
|7
|21 - 21
|18
|6.
|Вольфсбергер
|1:2
|13
|5
|3
|5
|21 - 18
|18
|7.
|Рапид Вена
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|8.
|Маттерсбург
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 23
|15
|9.
|Штурм
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|10.
|Ваккер Инсбрук
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Альтах
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
|12.
|Адмира
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
Второй тайм
60'
Аустрия Вена делает замену. Сакс Максимилиан уходит с поля, а Эвандро Коста выходит на его замену.
60'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Прокоп Доминик выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Эбнер Томас получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Моншайн Кристоф бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Марио Лейтгеб бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Матич Урош бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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