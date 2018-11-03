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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: НВ Арена
1:1
Второй тайм: 68'
0:1
16' ГолJoão Victor II
1:1
18' ГолПак Кван Рён
32' Желтая карточкаRoko Mislov
44' Желтая карточкаPhilipp Wiesinger
55' Желтая карточкаХолланд Джеймс
|
16'
0:1
18'
1:1
32'
55'
Состав команд
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
89
Пак
Кван
Рён
14
Husein
Balic
Санкт-Пёльтен 3-4-3
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 3 Luan IX Защитник
- 8 Michael Ambichl Защитник
- 29 Дрешер Даниэль Защитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 10 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 4 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 14 Husein Balic Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Майзль Лука Защитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 9 Фунтас Таксиархис Полузащитник
- 23 Хаас Мануэль Полузащитник
- 13 Alexandar Vucenovic
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Marcel Ketelaer
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Шлагер Александр Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 25 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 14 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Thomas Gebauer Вратарь
- 5 Востри Маркус Защитник
- 10 Бенко Фабиан Полузащитник
- 28 Dominik Frieser Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 7 Florian Jamnig Нападающий
- 42 Nemanja Celic
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 31.10.2018 Лафниц 2:3 Санкт-Пёльтен К
- 28.10.2018 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2018 Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Саальфельден 0:5 Санкт-Пёльтен К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
- 07.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Словацко ТМК
- 03.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер ТМК
- 29.06.2018 Санкт-Пёльтен 4:0 Трайскирхен ТМК
ЛАСК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 31.10.2018 Альтах 0:3 ЛАСК К
- 28.10.2018 ЛАСК 3:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.10.2018 ЛАСК 1:1 Альтах Б
- 07.10.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Б
- 30.09.2018 ЛАСК 0:0 Штурм Б
- 26.09.2018 Штадль Паура 0:8 ЛАСК К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 ЛАСК 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 09.08.2018 Бешикташ 1:0 ЛАСК ЛЕ
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 20.07.2018 ВСК Герта 0:3 ЛАСК К
- 14.07.2018 ЛАСК 0:4 Хайденхайм ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 13.05.2016 Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 01.04.2016 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 03.11.2015 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 28.08.2015 ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 24.04.2015 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 26.09.2014 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 11.08.2014 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 23.09.2013 ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
- 19.02.2013 Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи. Сборные
- 25.11.2011 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 09.09.2011 Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 15.07.2011 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|12
|10
|2
|0
|30 - 12
|32
|2.
|ЛАСК
|1:1
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|3.
|Санкт-Пёльтен
|1:1
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|4.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|5.
|Аустрия Вена
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|6.
|Штурм
|1:0
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Хартберг
|2:2
|13
|5
|1
|7
|20 - 21
|16
|8.
|Рапид Вена
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|Маттерсбург
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|10.
|Ваккер Инсбрук
|0:1
|13
|3
|2
|8
|13 - 21
|11
|11.
|Альтах
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
|12.
|Адмира
|2:2
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
Второй тайм
69'
Дрешер Даниэль получил желтую карточку от судьи
57'
ЛАСК делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Тетте Самуэл выходит на его замену.
55'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Philipp Wiesinger получил желтую карточку от судьи
32'
Роко Мислов получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Пак Кван Рён бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Joao Victor бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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