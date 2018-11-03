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Стадион:
Санкт-Пёльтен
1:1
Второй тайм: 68'
ЛАСК
0'
0:1
16' Гол
João Victor II
1:1
18' Гол
Пак Кван Рён
32' Желтая карточка
Roko Mislov
44' Желтая карточка
Philipp Wiesinger
55' Желтая карточка
Холланд Джеймс
68'
Второй тайм
Желтая карточка
69'
Дрешер Даниэль получил желтую карточку от судьи
57'
ЛАСК делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Тетте Самуэл выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Philipp Wiesinger получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Роко Мислов получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Пак Кван Рён бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Joao Victor бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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