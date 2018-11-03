Стадион: БайАрена
1:2
Перерыв
14' Желтая карточкаАкпогума Кевин
0:1
19' ГолНелсон Райс
1:1
30' ГолБеллараби Карим
1:2
34' ГолЖоэлинтон
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Бейли Леон из команды Байер Л в офсайде
46'
Та Джонатан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
46'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Бейли Леон из команды Байер Л навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
43'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л в офсайде
43'
Бендер Ларс из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
42'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
42'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
42'
Бейли Леон нарушает правила. Акпогума Кевин пострадал
41'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Гриллич Флориан наказан за толчок Брандт Юлиан
40'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Плохо сыграл Бендер Ларс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
40'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
Матч возобновлен
38'
Беллараби Карим получил травму и заменен. Бейли Леон выходит на поле.
38'
Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
ШАНС! Брандт Юлиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Беллараби Карим нанес удар издали, а Бауманн Оливер отбил его обратно в игру!
37'
Брандт Юлиан из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Грифо Винченцо нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Кадержабек Павел сделал результативную передачу.
34'
ГОООООЛ - Жоэлинтон Хоффенхайм забивает ударом головой
34'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кадержабек Павел и Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм.
33'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Беллараби Карим из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
31'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Беллараби Карим
30'
Отличный гол забил Беллараби Карим
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Вайзер Митчелл сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Беллараби Карим изменил счет на табло!
30'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
30'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
29'
28'
28'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
27'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
27'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Бендер Ларс из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
25'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
24'
24'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
23'
Нелсон Райс наказан за толчок Венделл Боргес
22'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Жоэлинтон мяч отрикошетил от ворот
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Отличный гол забил Нелсон Райс
19'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Нелсон Райс изменил счет на табло!
19'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
19'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
18'
17'
17'
17'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
16'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
16'
Шульц Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Удар от ворот произведет Байер Л
15'
ШАНС! Гриллич Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
15'
15'
14'
Акпогума Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Акпогума Кевин наказан за толчок Беллараби Карим
14'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
13'
Нелсон Райс мяч отрикошетил от ворот
13'
12'
12'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Хавец Кай оказался на газоне.
11'
10'
Венделл Боргес из команды Байер Л в офсайде
10'
Фолланд Кевин нанес удар издали, а Бауманн Оливер отбил его обратно в игру!
10'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Брандт Юлиан оказался на газоне.
10'
Брандт Юлиан из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
9'
9'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
7'
Судья сигнализирует, что Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
6'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
6'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Акпогума Кевин ошибается в защите.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
4'
Венделл Боргес из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
3'
Какой промах! Бендер Ларс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
3'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
3'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Байер Л
3'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Байер Л начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 1:2 Хоффенхайм
Байер Л
67.4% (122)
Ничья:
22.1% (40)
Хоффенхайм
10.5% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
41.4% (75)
1:1 Ничья:
14.9% (27)
1:0 Байер Л:
10.5% (19)
1:2 Хоффенхайм:
6.1% (11)
2:2 Ничья:
6.1% (11)
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