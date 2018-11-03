Стадион: Олимпиаштадион
0:1
Первый тайм: 31'
0:1
7' ГолВернер Тимо
23' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
Первый тайм
30'
Вернер Тимо возвращается на поле.
30'
Демме Диего пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
29'
Дуда Ондрей наказан за толчок Демме Диего
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Вернер Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Штарк Никлас из команды Герта.
27'
Опасность предотвращена - Штарк Никлас из команды Герта вступил в отбор удачно
27'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
27'
Лейпциг начинает контратаку
27'
26'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Шанс! Штарк Никлас из команды Герта пробил головой, но мимо
25'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Сараччи Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Отличные скиллы показывает Лазаро Валентино, обводя своих соперников
25'
25'
Кунья Матеус наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
24'
Удар от ворот произведет Лейпциг
23'
Кунья Матеус из команды Лейпциг в офсайде
23'
Забитцер Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
22'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
21'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
21'
Калу Саломон оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Гулач Петер перевел мяч на угловой.
21'
Дуда Ондрей из команды Герта делает передачу одноклубнику.
21'
Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Дуда Ондрей из команды Герта делает пас партнеру.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
20'
19'
Удар от ворот произведет Герта
19'
ШАНС! Кунья Матеус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кунья Матеус и Забитцер Марсель из команды Лейпциг.
18'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Назначен штрафной. Пострадал Миттельштедт Максимилиан, его свалил Конате Ибраима.
17'
Кунья Матеус из команды Лейпциг в офсайде
17'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
15'
Демме Диего задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
14'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Кунья Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сараччи Марсело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Дуда Ондрей наказан за толчок Кампль Кевин
10'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Удар от ворот произведет Лейпциг
10'
Как он промахнулся? Калу Саломон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Лазаро Валентино из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
9'
Ибишевич Ведад разрезает оборону соперника отличным пасом
9'
Герта начинает контратаку
9'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Г О О О О Л - Вернер Тимо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
7'
Плохо сыграл Миттельштедт Максимилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Орбан Вилли из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
7'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
7'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
6'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
6'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг делает пас партнеру.
6'
Брума Арминду из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Конате Ибраима наказан за толчок Ибишевич Ведад
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
Брума Арминду задерживает мяч рукой
4'
4'
Удар от ворот произведет Герта
4'
ШАНС! Забитцер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
3'
Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
2'
Кунья Матеус нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
2'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
2'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
2'
Ярстейн Руне из команды Герта сделал отличный сейв!
2'
Должен был быть гол! Вернер Тимо имел отличный шанс, но Ярстейн Руне не дал голу состоятся!
2'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лейпциг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Герта 0:1 РБ Лейпциг
Герта
25.6% (46)
Ничья:
43.3% (78)
РБ Лейпциг
31.1% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.7% (66)
1:2 РБ Лейпциг:
22.2% (40)
2:1 Герта:
16.1% (29)
1:0 Герта:
5.6% (10)
2:2 Ничья:
5.6% (10)
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