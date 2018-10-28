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Стадион:
Вольфсбург
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Д

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 36 минут.
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:
Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург
11.3% (8)
Ничья:
16.9% (12)
Боруссия Д
71.8% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
40.8% (29)
Боруссия Д:
12.7% (9)
Ничья:
11.3% (8)
Боруссия Д:
7% (5)
Вольфсбург:
5.6% (4)
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