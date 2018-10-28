Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Д

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Стадион: Фольксваген-Арена
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Вольфсбург (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 30.10.2018 Ганновер 96 0:2 Вольфсбург К
- 27.10.2018 Фортуна 0:3 Вольфсбург Б
- 20.10.2018 Вольфсбург 1:3 Бавария Б
- 11.10.2018 Вольфсбург 1:1 Магдебург ТМК
- 05.10.2018 Вердер 2:0 Вольфсбург Б
- 29.09.2018 Вольфсбург 2:2 Боруссия М Б
- 26.09.2018 Майнц 0:0 Вольфсбург Б
- 22.09.2018 Вольфсбург 1:3 Фрайбург Б
- 15.09.2018 Вольфсбург 2:2 Герта Б
- 07.09.2018 Вольфсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 01.09.2018 Байер Л 1:3 Вольфсбург Б
- 25.08.2018 Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Б
- 18.08.2018 Эльверсберг 0:1 Вольфсбург К
- 11.08.2018 Вольфсбург 3:1 Наполи ТМК
- 03.08.2018 Аякс 0:3 Вольфсбург ТМК
- 28.07.2018 Лион 2:1 Вольфсбург ТМК
- 19.07.2018 Вольфсбург 1:1 Норвич ТМК
- 13.07.2018 Лупо-Мартини 0:3 Вольфсбург ТМК
- 10.07.2018 Баунаталь 0:7 Вольфсбург ТМК
- 07.07.2018 Айдерштедт 1:8 Вольфсбург ТМК
Боруссия Д (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 31.10.2018 Боруссия Д 3:2 Унион Берлин К
- 27.10.2018 Боруссия Д 2:2 Герта Б
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Штуттгарт 0:4 Боруссия Д Б
- 15.10.2018 Алемания 0:4 Боруссия Д ТМК
- 06.10.2018 Боруссия Д 4:3 Аугсбург Б
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 29.09.2018 Байер Л 2:4 Боруссия Д Б
- 26.09.2018 Боруссия Д 7:0 Нюрнберг Б
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Бундеслига
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига
- 30.04.2016 Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига
- 05.12.2015 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 30.05.2015 Боруссия Д 1:3 Вольфсбург Кубок
- 16.05.2015 Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 17.12.2014 Боруссия Д 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 15.04.2014 Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Кубок
- 05.04.2014 Боруссия Д 2:1 Вольфсбург Бундеслига
- 09.11.2013 Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 11.05.2013 Вольфсбург 3:3 Боруссия Д Бундеслига
- 08.12.2012 Боруссия Д 2:3 Вольфсбург Бундеслига
- 07.04.2012 Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 05.11.2011 Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига
- 29.01.2011 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 11.09.2010 Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Бундеслига
- 01.05.2010 Боруссия Д 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 13.12.2009 Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|29 - 10
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|4.
|Вердер
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|6.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 13
|14
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 13
|13
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Байер Л
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|13.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 10
|9
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 20
|9
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 21
|5
|18.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 21
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Боруссия ДДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 36 минут.
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург
11.3% (8)
Ничья:
16.9% (12)
Боруссия Д
71.8% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
40.8% (29)
1:3 Боруссия Д:
12.7% (9)
1:1 Ничья:
11.3% (8)
0:2 Боруссия Д:
7% (5)
2:1 Вольфсбург:
5.6% (4)
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