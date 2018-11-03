Стадион: Фелтинс-Арена
0:0
Перерыв
35' Желтая карточкаНастасич Матия
45' Желтая карточкаВиммер Кевин
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
48'
Чаунер Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Виммер Кевин получил желтую карточку от судьи
47'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
47'
Безумный фол. Виммер Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Эмболо Брель
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Сердар Суат пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп держит все под контролем
46'
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
45'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
44'
44'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
43'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
43'
Корб Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
43'
42'
41'
41'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Как он промахнулся? Ют Марк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
ШАНС! Ют Марк вышел один-на-один с голкипером...
39'
Эмболо Брель разрезает оборону соперника отличным пасом
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
39'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
39'
38'
Удар от ворот произведет Шальке 04
38'
Бебу Ихлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Матч возобновлен
37'
Фелипе Мартинс получил травму и заменен. Виммер Кевин выходит на поле.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Мартинс получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Фелипе Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
35'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
34'
33'
Ют Марк задерживает мяч рукой
32'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
32'
ПЕНАЛЬТИ - Элез Йосип из команды Ганновер 96 привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ют Марк.
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ют Марк и Сердар Суат из команды Шальке 04.
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
29'
29'
28'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Арит Амин пострадал.
28'
28'
Плохо сыграл Нюбель Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
27'
Калиджиури Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
27'
27'
27'
25'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
24'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
24'
23'
23'
Вуд Бобби пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
22'
22'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
21'
20'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Удар от ворот произведет Шальке 04
19'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
18'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
18'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
17'
16'
16'
16'
15'
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
14'
14'
14'
13'
12'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Бенталеб Набиль пострадал.
12'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
9'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Стамбули Бенжамин пострадал.
9'
8'
8'
8'
Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
7'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 забрасывает мяч в штрафную.
7'
6'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
5'
Ют Марк наказан за толчок Альборнос Миико
4'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
4'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
3'
3'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Фелипе Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Альборнос Миико нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
1'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Бебу Ихлас нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Ганновер 96
Шальке 04
85.6% (155)
Ничья:
11.6% (21)
Ганновер 96
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
32.6% (59)
1:0 Шальке 04:
31.5% (57)
2:0 Шальке 04:
17.1% (31)
1:1 Ничья:
8.8% (16)
3:1 Шальке 04:
1.7% (3)
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