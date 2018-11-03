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Стадион:
Шальке 04
0:0
Перерыв
Ганновер 96
0'
35' Желтая карточка
Настасич Матия
45' Желтая карточка
Виммер Кевин
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
48'
Чаунер Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Виммер Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Виммер Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Эмболо Брель
47'
Шальке 04 контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Сердар Суат пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп держит все под контролем
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
45'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
45'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Ганновер 96 контролирует мяч.
44'
Шальке 04 контролирует мяч.
44'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
43'
Корб Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
43'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
41'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Как он промахнулся? Ют Марк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
ШАНС! Ют Марк вышел один-на-один с голкипером...
39'
Эмболо Брель разрезает оборону соперника отличным пасом
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
39'
Шальке 04 контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Шальке 04
38'
Бебу Ихлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Матч возобновлен
37'
Фелипе Мартинс получил травму и заменен. Виммер Кевин выходит на поле.
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Мартинс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Фелипе Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
35'
Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Харагути Генки
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
35'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
34'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Ют Марк задерживает мяч рукой
32'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
32'
ПЕНАЛЬТИ - Элез Йосип из команды Ганновер 96 привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ют Марк.
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ют Марк и Сердар Суат из команды Шальке 04.
31'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
31'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Ганновер 96 контролирует мяч.
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Арит Амин пострадал.
28'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Плохо сыграл Нюбель Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
27'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
27'
Калиджиури Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
27'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
27'
Ганновер 96 контролирует мяч.
25'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Шальке 04 контролирует мяч.
24'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
24'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
23'
Ганновер 96 контролирует мяч.
23'
Вуд Бобби пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
22'
Шальке 04 контролирует мяч.
22'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ют Марк из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
21'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
20'
Ют Марк из команды Шальке 04 в офсайде
20'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Удар от ворот произведет Шальке 04
19'
Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
19'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
18'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ганновер 96 контролирует мяч.
18'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
17'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Шальке 04 контролирует мяч.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Шальке 04 контролирует мяч.
14'
Ганновер 96 контролирует мяч.
14'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Бенталеб Набиль пострадал.
12'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Ганновер 96 контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
Фол, нарушение
9'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Стамбули Бенжамин пострадал.
9'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
8'
Ганновер 96 контролирует мяч.
8'
Шальке 04 контролирует мяч.
8'
Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
7'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 забрасывает мяч в штрафную.
7'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
5'
Ют Марк наказан за толчок Альборнос Миико
Угловой
4'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
4'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Ют Марк из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
4'
Шальке 04 контролирует мяч.
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Шёпф Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ганновер 96 контролирует мяч.
2'
Фелипе Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Альборнос Миико нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
1'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Бебу Ихлас нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Ганновер 96
Шальке 04
85.6% (155)
Ничья:
11.6% (21)
Ганновер 96
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
32.6% (59)
Шальке 04:
31.5% (57)
Шальке 04:
17.1% (31)
Ничья:
8.8% (16)
Шальке 04:
1.7% (3)
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