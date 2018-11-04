Стадион: Боруссия Парк
0:0
Первый тайм: 21'
Первый тайм
21'
21'
Моралес Альфредо из команды Фортуна толкнул локтем оппонента. Это Плеа Алассан заработал фол
20'
Удар от ворот произведет Фортуна
20'
Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Стробл Тобиас задерживает мяч рукой
18'
17'
Лукебакио Доди наказан за толчок Вендт Оскар
17'
16'
Циммер Жан из команды Фортуна хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
16'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Раффаэл де Араужо наказан за толчок Циммерман Маттиас
14'
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Нойхаус Флориан из команды Боруссия М наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
12'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
12'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Усами Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
11'
Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
10'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
10'
Хороший удар издали нанес Азар Торган, но отличный сейв сделал Рензинг Михаэль. Угловой.
9'
Вендт Оскар из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Лукебакио Доди пострадал.
8'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Лукебакио Доди нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Плохо сыграл Вендт Оскар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Дукш Марвин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
8'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Циммер Жан из команды Фортуна делает неудачный навес.
7'
Эльведи Нико из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
7'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Судья сигнализирует, что Ланг Михаэль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Усами Такаси
5'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Моралес Альфредо
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
5'
Моралес Альфредо из команды Фортуна играет слишком грубо. Нойхаус Флориан оказался на газоне.
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Раффаэл де Араужо
3'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Гинтер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Плеа Алассан из команды Боруссия М подал угловой слева.
3'
Циммер Жан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Фортуна
Боруссия М
96% (166)
Ничья:
2.3% (4)
Фортуна
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Боруссия М:
47.4% (82)
3:1 Боруссия М:
15% (26)
2:1 Боруссия М:
12.7% (22)
3:0 Боруссия М:
8.7% (15)
1:0 Боруссия М:
8.7% (15)
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