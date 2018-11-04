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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Майнц
2:1
Второй тайм: 83'
Вердер
0'
1:0
25' Гол
Матета Жан-Филипп
2:0
51' Гол
Гбамин Жан-Филипп
64' Желтая карточка
Баргфреде Филипп
2:1
78' Гол
Писарро Клаудио
79' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
83'
Второй тайм
83'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
83'
Классен Дэви из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
82'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
82'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
82'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
82'
Должен был быть гол! Крузе Макс имел отличный шанс, но Центнер Робин не дал голу состоятся!
82'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
82'
Бель Штефан ошибается в защите.
81'
Удар от ворот произведет Вердер
81'
Тактическая замена. Кайсон Робин уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
81'
Бель Штефан из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
80'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
79'
Мойсандер Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
79'
Майнц начинает контратаку
79'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Эггештайн Йоханнес сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Писарро Клаудио из команды Вердер забил гол! Легко это для такого игрока, как Писарро Клаудио
78'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
78'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
77'
Бель Штефан нарушает правила. Крузе Макс пострадал
77'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
77'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
76'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
75'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
75'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
74'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
73'
Удар от ворот произведет Майнц
73'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
Фол, нарушение
72'
Аарон Кариколь задерживает мяч рукой
72'
Вердер контролирует мяч.
71'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
70'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
70'
Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Писарро Клаудио из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
69'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
69'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Брозински Даниэль пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
66'
Майнц имеет хороший шанс забить.
66'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Баргфреде Филипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Баргфреде Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
64'
Майнц контролирует мяч.
63'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
63'
Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
62'
Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Классен Дэви
61'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
61'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
61'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
61'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ньякат Мусса из команды Майнц.
60'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
60'
Вердер имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
59'
Майнц начинает контратаку
58'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Гебреселассие Теодор нарушает правила. Кайсон Робин пострадал
57'
Аарон Кариколь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
56'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
56'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
Фол, нарушение
56'
Эггештайн Максимилиан нарушает правила. Аарон Кариколь пострадал
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Удар от ворот произведет Майнц
54'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Вердер
53'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
51'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц переиграл вратаря дальним ударом!
51'
Майнц имеет хороший шанс забить.
51'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Аарон Кариколь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Классен Дэви из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
48'
Ньякат Мусса из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Майнц имеет хороший шанс забить.
48'
Удар от ворот произведет Майнц
48'
ШАНС! Крузе Макс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
47'
Вердер имеет хороший шанс забить.
47'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Опасность предотвращена - Велькович Милош из команды Вердер вступил в отбор удачно
46'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Удар от ворот произведет Майнц
44'
Шанс! Юя Осако из команды Вердер пробил головой, но мимо
44'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
44'
Вердер имеет хороший шанс забить.
43'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
43'
Кайнц Флориан из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
Вердер контролирует мяч.
41'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
40'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
39'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Майнц имеет хороший шанс забить.
Офсайд
38'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
38'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Майнц контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Майнц
36'
Вердер имеет хороший шанс забить.
36'
Вердер начинает контратаку
36'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
36'
Майнц имеет хороший шанс забить.
35'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кунде Пьер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
35'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Удар от ворот произведет Вердер
34'
Латца Данни наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
34'
Бель Штефан из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
34'
Бель Штефан нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
33'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
33'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Велькович Милош делает длинную передачу вперед
33'
Вердер контролирует мяч.
32'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Брозински Даниэль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Опасность предотвращена - Баргфреде Филипп из команды Вердер вступил в отбор удачно
30'
Латца Данни из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Майнц имеет хороший шанс забить.
29'
Майнц контролирует мяч.
28'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
27'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
26'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп изменил счет на табло!
25'
Плохо сыграл Мойсандер Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
25'
Латца Данни нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
25'
Майнц имеет хороший шанс забить.
24'
Майнц контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Майнц
24'
Кайнц Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
24'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
23'
Вердер контролирует мяч.
22'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
22'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
21'
Вердер контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Майнц
20'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
20'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Вердер начинает контратаку
20'
Брозински Даниэль ошибается в защите.
19'
Вердер контролирует мяч.
18'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
17'
Вердер имеет хороший шанс забить.
17'
Вердер контролирует мяч.
16'
Хорошую попытку сделал Кунде Пьер. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
15'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Кайнц Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Майнц имеет хороший шанс забить.
14'
Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Вердер
13'
Мойсандер Никлас из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
13'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
13'
Латца Данни из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
13'
Майнц имеет хороший шанс забить.
12'
Удар от ворот произведет Майнц
12'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
Офсайд
10'
Аарон Кариколь из команды Майнц в офсайде
10'
Латца Данни из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Майнц имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
9'
Юя Осако наказан за толчок Кайсон Робин
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
Вердер контролирует мяч.
8'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Вердер
8'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
7'
Майнц контролирует мяч.
6'
Латца Данни из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Офсайд
5'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
5'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
4'
Майнц контролирует мяч.
3'
Майнц контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Майнц
2'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 2:1 Вердер
Майнц
17.3% (30)
Ничья:
34.1% (59)
Вердер
48.6% (84)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
30.6% (53)
Ничья:
29.5% (51)
Майнц:
12.1% (21)
Вердер:
11% (19)
Майнц:
4% (7)
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