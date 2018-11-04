Стадион: Опель-Арена
1:0
25' ГолМатета Жан-Филипп
2:0
51' ГолГбамин Жан-Филипп
64' Желтая карточкаБаргфреде Филипп
2:1
78' ГолПисарро Клаудио
79' Желтая карточкаМойсандер Никлас
Второй тайм
83'
83'
83'
Классен Дэви из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
82'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
82'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
82'
Должен был быть гол! Крузе Макс имел отличный шанс, но Центнер Робин не дал голу состоятся!
82'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
82'
Бель Штефан ошибается в защите.
81'
81'
Тактическая замена. Кайсон Робин уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
81'
Бель Штефан из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
80'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
79'
Мойсандер Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
79'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
79'
Майнц начинает контратаку
79'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Эггештайн Йоханнес сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Писарро Клаудио из команды Вердер забил гол! Легко это для такого игрока, как Писарро Клаудио
78'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
78'
77'
Бель Штефан нарушает правила. Крузе Макс пострадал
77'
77'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
76'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
75'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
75'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
74'
74'
74'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
73'
73'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
72'
Аарон Кариколь задерживает мяч рукой
72'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
70'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
70'
Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Писарро Клаудио из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
69'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
69'
68'
68'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
67'
66'
Брозински Даниэль пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
66'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
65'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Баргфреде Филипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
64'
Безумный фол. Баргфреде Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
64'
63'
63'
Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
63'
Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
62'
Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Классен Дэви
61'
61'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
61'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ньякат Мусса из команды Майнц.
60'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Матета Жан-Филипп
59'
Майнц начинает контратаку
58'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Гебреселассие Теодор нарушает правила. Кайсон Робин пострадал
57'
Аарон Кариколь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
56'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
56'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
56'
Эггештайн Максимилиан нарушает правила. Аарон Кариколь пострадал
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
54'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
54'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
51'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц переиграл вратаря дальним ударом!
51'
51'
50'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Аарон Кариколь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Классен Дэви из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
48'
Ньякат Мусса из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
48'
ШАНС! Крузе Макс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
47'
47'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
47'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Опасность предотвращена - Велькович Милош из команды Вердер вступил в отбор удачно
46'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
45'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
44'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
Кайнц Флориан из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
40'
40'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
39'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
38'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
38'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
37'
36'
36'
Вердер начинает контратаку
36'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
36'
35'
35'
Кунде Пьер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
34'
Латца Данни наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
34'
Бель Штефан из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
34'
Бель Штефан нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
33'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Велькович Милош делает длинную передачу вперед
33'
32'
31'
Судья сигнализирует, что Брозински Даниэль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
30'
Опасность предотвращена - Баргфреде Филипп из команды Вердер вступил в отбор удачно
30'
Латца Данни из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
29'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
27'
27'
27'
26'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Матета Жан-Филипп изменил счет на табло!
25'
Плохо сыграл Мойсандер Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
25'
Латца Данни нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
25'
24'
24'
24'
Кайнц Флориан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
24'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
23'
22'
22'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
20'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Вердер начинает контратаку
20'
Брозински Даниэль ошибается в защите.
19'
18'
18'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
17'
16'
Хорошую попытку сделал Кунде Пьер. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
16'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
15'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
15'
Кайнц Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
14'
Латца Данни из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Мойсандер Никлас из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
13'
Латца Данни из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
13'
12'
12'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
10'
Аарон Кариколь из команды Майнц в офсайде
10'
Латца Данни из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
9'
Юя Осако наказан за толчок Кайсон Робин
9'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
9'
8'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
8'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
7'
6'
Латца Данни из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
5'
4'
3'
3'
2'
Матета Жан-Филипп наказан за толчок Мойсандер Никлас
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 2:1 Вердер
Майнц
17.3% (30)
Ничья:
34.1% (59)
Вердер
48.6% (84)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вердер:
30.6% (53)
1:1 Ничья:
29.5% (51)
2:1 Майнц:
12.1% (21)
0:1 Вердер:
11% (19)
1:0 Майнц:
4% (7)
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