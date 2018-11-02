Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:1
Первый тайм: 30'
6' Желтая карточкаКостич Филип
0:1
11' ГолХаллер Себастьен
Первый тайм
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Баумгартль Тимо заработал фол
28'
28'
Штуттгарт контролирует мяч.
28'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
28'
Штуттгарт начинает контратаку
28'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
27'
Штуттгарт контролирует мяч.
26'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
26'
26'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Аого Деннис из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
26'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
24'
24'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
23'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
23'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
21'
Де Гузман Джонатан делает длинную передачу вперед
21'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
20'
Опасность! Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
19'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Аого Деннис из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
18'
17'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
17'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Опасность предотвращена - Павар Бенджамин из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
14'
13'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
11'
Г О О О О Л - Халлер Себастьен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
11'
Йович Лука нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
11'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
9'
9'
Какой промах! Гомес Марио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
9'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт забрасывает мяч в штрафную.
9'
Отличные скиллы показывает Маффео Пабло, обводя своих соперников
8'
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Костич Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
6'
Безумный фол. Костич Филип грубо играет против соперника. Пострадал Маффео Пабло
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
4'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
4'
Халлер Себастьен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
4'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
4'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
4'
3'
2'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
2'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
1'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Айнтрахт Фр
Штуттгарт
30.2% (68)
Ничья:
27.1% (61)
Айнтрахт Фр
42.7% (96)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Айнтрахт Фр:
22.7% (51)
1:1 Ничья:
18.2% (41)
2:1 Штуттгарт:
12% (27)
0:1 Айнтрахт Фр:
5.3% (12)
1:0 Штуттгарт:
4.4% (10)
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