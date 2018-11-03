Стадион: ВВК Арена
1:0
11' ГолФиннбогасон Альфред
15' Желтая карточкаКу Джачхоль
33' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Рихтер Марко из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Фукс Александер из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
41'
41'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
41'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает пас партнеру.
41'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
40'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Каиби Франциско из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает пас партнеру.
38'
38'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
37'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
35'
Шанс! Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
35'
35'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Макс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
33'
Назначен штрафной. Пострадал Рихтер Марко, его свалил Ляйбольд Тим.
32'
Фукс Александер наказан за толчок Байер Даниэль
31'
31'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург играет слишком грубо. Мюль Лукас оказался на газоне.
30'
30'
Макс Филипп из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
29'
28'
27'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
26'
Гоувелеув Джеффри нанес удар, мяч был парирован, но Матения Кристиан не удержал его в руках.
26'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
26'
25'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
25'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Голкипер мог бы сыграть и получше
24'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
23'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
Керк Себастьян бьет со штрафного в створ, но Луте Андреас держит все под контролем
21'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
21'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Отличные скиллы показывает Фукс Александер, обводя своих соперников
19'
Зреляк Адам пробует нанести удар издали, но Луте Андреас ловит мяч
19'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
18'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
17'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Фукс Александер
17'
Мисиджан Вирджил возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Мисиджан Вирджил получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Мисиджан Вирджил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Ку Джачхоль получил желтую карточку от судьи
15'
Судья свистит. Ку Джачхоль атаковал сзади соперника. Это Мисиджан Вирджил заработал своей команде штрафной
14'
14'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
13'
Беренс Ханно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Беренс Ханно ошибается в защите.
12'
12'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Шмид Жонатан сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Финнбогасон Альфред
11'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
11'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает пас партнеру.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Зреляк Адам из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Луте Андреас выходит и ловит мяч.
9'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург играет слишком грубо. Мюль Лукас оказался на газоне.
8'
Каиби Франциско наказан за толчок Беренс Ханно
8'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
7'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
7'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Рихтер Марко оказался на газоне.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
5'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
4'
4'
Шанс! Рихтер Марко из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
3'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Нюрнберг
Аугсбург
79.9% (143)
Ничья:
15.1% (27)
Нюрнберг
5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аугсбург:
34.6% (62)
1:0 Аугсбург:
27.4% (49)
2:0 Аугсбург:
13.4% (24)
1:1 Ничья:
12.8% (23)
3:1 Аугсбург:
2.8% (5)
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