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Стадион:
Аугсбург
1:0
Перерыв
Нюрнберг
0'
1:0
11' Гол
Финнбогасон Альфред
15' Желтая карточка
Ку Джачхоль
33' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Рихтер Марко из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
44'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Фукс Александер из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
41'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
41'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
41'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
40'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Каиби Франциско из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает пас партнеру.
38'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
37'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
35'
Шанс! Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
Угловой
35'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
35'
Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Макс Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
33'
Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Назначен штрафной. Пострадал Рихтер Марко, его свалил Ляйбольд Тим.
Фол, нарушение
32'
Фукс Александер наказан за толчок Байер Даниэль
31'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург играет слишком грубо. Мюль Лукас оказался на газоне.
30'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
30'
Макс Филипп из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Аугсбург контролирует мяч.
29'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Аугсбург контролирует мяч.
27'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
26'
Гоувелеув Джеффри нанес удар, мяч был парирован, но Матения Кристиан не удержал его в руках.
26'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
Угловой
26'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
25'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
25'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
25'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
24'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
23'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Аугсбург контролирует мяч.
21'
Керк Себастьян бьет со штрафного в створ, но Луте Андреас держит все под контролем
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
21'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Отличные скиллы показывает Фукс Александер, обводя своих соперников
19'
Зреляк Адам пробует нанести удар издали, но Луте Андреас ловит мяч
19'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
18'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Фукс Александер
Травма, повреждение
17'
Мисиджан Вирджил возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Мисиджан Вирджил получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Мисиджан Вирджил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
15'
Ку Джачхоль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Ку Джачхоль атаковал сзади соперника. Это Мисиджан Вирджил заработал своей команде штрафной
14'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
14'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
14'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
13'
Беренс Ханно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Беренс Ханно ошибается в защите.
12'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Шмид Жонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Финнбогасон Альфред
11'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
11'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает пас партнеру.
10'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Зреляк Адам из команды Нюрнберг пасует в штрафную, но Луте Андреас выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
9'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург играет слишком грубо. Мюль Лукас оказался на газоне.
Фол, нарушение
8'
Каиби Франциско наказан за толчок Беренс Ханно
8'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
7'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Рихтер Марко оказался на газоне.
6'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
4'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
4'
Шанс! Рихтер Марко из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
3'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
2'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Аугсбург контролирует мяч.
1'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Нюрнберг
Аугсбург
79.9% (143)
Ничья:
15.1% (27)
Нюрнберг
5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Аугсбург:
34.6% (62)
Аугсбург:
27.4% (49)
Аугсбург:
13.4% (24)
Ничья:
12.8% (23)
Аугсбург:
2.8% (5)
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