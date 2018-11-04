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Стадион:
Люцерн
1:4
Второй тайм: 84'
Цюрих
0'
0:1
5' Гол
Домджони Тони
1:1
22' Гол
Элеке Блессинг
23' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
1:2
27' Гол
Одей Стивен
30' Желтая карточка
Какабадзе Отар
39' Желтая карточка
Хелифи Салим
1:3
70' Гол
Кололли Беньямин
1:4
73' Гол
Маркезано Антонио
84'
Второй тайм
78'
Цюрих делает замену. Хелифи Салим уходит с поля, а Родригес Роберто выходит на его замену.
74'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Гретер Симон выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
60'
Люцерн делает замену. Шульц Марвин уходит с поля, а Варгас Рубен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Хелифи Салим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Одей Стивен бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Домджони Тони бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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