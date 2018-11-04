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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Свисспорарена
0:1
5' ГолДомджони Тони
1:1
22' ГолЭлеке Блессинг
23' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
1:2
27' ГолОдей Стивен
30' Желтая карточкаКакабадзе Отар
39' Желтая карточкаХелифи Салим
1:3
70' ГолКололли Беньямин
1:4
73' ГолМаркезано Антонио
|
5'
0:1
22'
1:1
23'
27'
1:2
30'
39'
70'
1:3
73'
1:4
Состав команд
42
Вока
Идриз
15
Шульц
Марвин
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
94
Хелифи
Салим
15
Одей
Стивен
Люцерн 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 2 Какабадзе Отар Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 15 Шульц Марвин Полузащитник
- 10 Элеке Блессинг Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 17 Гретер Симон Защитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- 22 Loic Jacot-Guillarmod
- 5 Lucao II
- Главный тренер: Вайлер Рене
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 94 Хелифи Салим Полузащитник
- 10 Маркезано Антонио Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 7 Винтер Адриан Защитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 35 Зом Симон Полузащитник
- 99 Сисей Ассан Нападающий
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 01.11.2018 Кьяссо 0:2 Люцерн К
- 28.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн С
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 15.09.2018 Серветт 3:3 Люцерн К
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 FC Gland 1:9 Люцерн К
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 30.06.2018 Люцерн 0:0 Вадуц ТМК
- 23.06.2018 Люцерн 3:1 Винтертур ТМК
Цюрих (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 31.10.2018 Ред Стар Цюрих 2:3 Цюрих К
- 28.10.2018 Санкт-Галлен 3:2 Цюрих С
- 25.10.2018 Цюрих 3:2 Байер Л ЛЕ
- 20.10.2018 Цюрих 3:3 Янг Бойз С
- 11.10.2018 Цюрих 1:5 Винтертур ТМК
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 04.10.2018 Цюрих 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Цюрих: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига
- 16.04.2016 Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига
- 14.02.2016 Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига
- 27.09.2015 Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига
- 22.08.2015 Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига
- 25.05.2015 Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига
- 04.04.2015 Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига
- 01.11.2014 Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига
- 16.08.2014 Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига
- 26.04.2014 Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига
- 16.03.2014 Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига
- 05.10.2013 Цюрих 0:2 Люцерн Суперлига
- 28.07.2013 Люцерн 3:2 Цюрих Суперлига
- 18.05.2013 Цюрих 4:1 Люцерн Суперлига
- 17.02.2013 Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига
- 17.11.2012 Цюрих 0:2 Люцерн Суперлига
Люцерн
Цюрих
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|11
|1
|1
|43 - 14
|34
|2.
|Базель
|3:2
|13
|6
|5
|2
|26 - 24
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 23
|20
|4.
|Цюрих
|4:1
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Тун
|13
|5
|4
|4
|26 - 20
|19
|6.
|Лугано
|2:3
|13
|4
|4
|5
|21 - 23
|16
|7.
|Люцерн
|1:4
|13
|5
|0
|8
|18 - 25
|15
|8.
|Сьон
|0:1
|13
|3
|2
|8
|19 - 24
|11
|9.
|Грасcхоппер
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
Второй тайм
78'
Цюрих делает замену. Хелифи Салим уходит с поля, а Родригес Роберто выходит на его замену.
74'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Гретер Симон выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Маркезано Антонио бьет в цель!
70'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
60'
Люцерн делает замену. Шульц Марвин уходит с поля, а Варгас Рубен выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Хелифи Салим получил желтую карточку от судьи
30'
Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Одей Стивен бьет в цель!
23'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Домджони Тони бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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