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Стадион:
Кардифф Сити
 
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Лестер
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Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - Лестер

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.
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:
Прогнозы на матч Кардифф Сити - Лестер
Кардифф Сити
10.3% (7)
Ничья:
42.6% (29)
Лестер
47.1% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.7% (27)
Лестер:
22.1% (15)
Лестер:
13.2% (9)
Лестер:
10.3% (7)
Кардифф Сити:
4.4% (3)
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