Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - Лестер

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Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
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Кардифф Сити (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 27.10.2018 Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 20.10.2018 Кардифф Сити 4:2 Фулхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 30.09.2018 Кардифф Сити 1:2 Бёрнли ПЛ
- 22.09.2018 Кардифф Сити 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 28.08.2018 Кардифф Сити 1:3 Норвич КЛ
- 25.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Кардифф Сити ПЛ
- 18.08.2018 Кардифф Сити 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Кардифф Сити 3:1 Амьен ТМК
- 28.07.2018 Бёртон 1:5 Кардифф Сити ТМК
- 25.07.2018 Ротерхэм 2:1 Кардифф Сити ТМК
- 20.07.2018 Торкуэй 1:1 Кардифф Сити ТМК
- 18.07.2018 Бодмин Таун 1:11 Кардифф Сити ТМК
- 16.07.2018 АФК Тависток 0:6 Кардифф Сити ТМК
- 13.07.2018 Таффс Уэлл 0:3 Кардифф Сити ТМК
- 06.05.2018 Кардифф Сити 0:0 Рединг Ч
Лестер (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 27.10.2018 Лестер 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 22.10.2018 Арсенал 3:1 Лестер ПЛ
- 06.10.2018 Лестер 1:2 Эвертон ПЛ
- 29.09.2018 Ньюкасл 0:2 Лестер ПЛ
- 25.09.2018 Вулверхэмптон 0:0 Лестер КЛ
- 22.09.2018 Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 28.08.2018 Лестер 4:0 Флитвуд Таун КЛ
- 25.08.2018 Саутгемптон 1:2 Лестер ПЛ
- 18.08.2018 Лестер 2:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 04.08.2018 Лилль 1:2 Лестер ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 Удинезе 2:1 Лестер ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Ноттс Каунти 1:4 Лестер ТМК
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Кардифф Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Лестер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
- 12.03.2013 Кардифф Сити 1:1 Лестер .Чемпионшип
- 22.12.2012 Лестер 0:1 Кардифф Сити .Чемпионшип
- 11.02.2012 Лестер 2:1 Кардифф Сити .Чемпионшип
- 25.09.2011 Кардифф Сити 0:0 Лестер .Чемпионшип
- 22.02.2011 Кардифф Сити 2:0 Лестер .Чемпионшип
- 14.09.2010 Лестер 2:1 Кардифф Сити .Чемпионшип
- 12.05.2010 Кардифф Сити 2:3 Лестер .Чемпионшип
- 09.05.2010 Лестер 0:1 Кардифф Сити .Чемпионшип
- 30.03.2010 Кардифф Сити 2:1 Лестер .Чемпионшип
- 13.03.2010 Лестер 1:0 Кардифф Сити .Чемпионшип
- 23.01.2010 Кардифф Сити 4:2 Лестер Кубок
- 01.03.2008 Кардифф Сити 0:1 Лестер .Чемпионшип
- 26.11.2007 Лестер 0:0 Кардифф Сити .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 3
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|24 - 7
|24
|4.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|16 - 8
|21
|6.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 12
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 17
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 28
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 14
|3
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - ЛестерДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Кардифф Сити - Лестер
Кардифф Сити
10.3% (7)
Ничья:
42.6% (29)
Лестер
47.1% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.7% (27)
1:2 Лестер:
22.1% (15)
0:1 Лестер:
13.2% (9)
0:2 Лестер:
10.3% (7)
2:1 Кардифф Сити:
4.4% (3)
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