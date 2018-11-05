Стадион: Джон Смит
1:0
Первый тайм: 34'
1:0
29' ГолШиндлер Кристофер
Первый тайм
33'
32'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
32'
32'
Хогг Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Сесеньон Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Хогг Джонатан нарушает правила. Шюррле Андре пострадал
29'
Лёв Крис сделал результативную передачу.
29'
ГОООООЛ - Шиндлер Кристофер Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
29'
29'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
29'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
28'
Притчард Алекс нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
27'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Плохо сыграл Ле Маршан Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
26'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Одуа Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
23'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
22'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
22'
21'
21'
21'
21'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
19'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
17'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
17'
17'
16'
Игра в одни ворота сейчас. Хаддерсфилд Таун доминирует и владеет мячом
16'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Биллинг Филип!
15'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
15'
14'
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
12'
11'
11'
10'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
9'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
8'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Йоргенсен Матиас нарушает правила. Шюррле Андре пострадал
8'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
6'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Шюррле Андре нарушает правила. Йоргенсен Матиас пострадал
4'
4'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
2'
Мунье Стив наказан за толчок Одуа Денис
2'
1'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 1:0 Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
36.2% (67)
Ничья:
42.7% (79)
Фулхэм
21.1% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (60)
1:0 Хаддерсфилд Таун:
17.3% (32)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
14.1% (26)
0:1 Фулхэм:
11.4% (21)
1:2 Фулхэм:
8.1% (15)
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