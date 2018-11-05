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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
1:0
Первый тайм: 34'
Фулхэм
0'
1:0
29' Гол
Шиндлер Кристофер
34'
Первый тайм
33'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Офсайд
32'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Фулхэм
32'
Хогг Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Сесеньон Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
31'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Фулхэм контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
30'
Хогг Джонатан нарушает правила. Шюррле Андре пострадал
29'
Лёв Крис сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГОООООЛ - Шиндлер Кристофер Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
29'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
29'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
29'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
29'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
28'
Притчард Алекс нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
27'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Плохо сыграл Ле Маршан Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
26'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
26'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
26'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Одуа Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
23'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Фулхэм
22'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
22'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Фулхэм контролирует мяч.
21'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
21'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
19'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
17'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
17'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
16'
Игра в одни ворота сейчас. Хаддерсфилд Таун доминирует и владеет мячом
16'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Удар от ворот произведет Фулхэм
15'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Биллинг Филип!
15'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
15'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Фулхэм
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Лёв Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
12'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
11'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
10'
Фосу-Менса Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Офсайд
9'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
9'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Фулхэм контролирует мяч.
8'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Йоргенсен Матиас нарушает правила. Шюррле Андре пострадал
8'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
7'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Фулхэм
6'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
6'
Сесеньон Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
6'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
Фол, нарушение
5'
Шюррле Андре нарушает правила. Йоргенсен Матиас пострадал
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
Фол, нарушение
2'
Мунье Стив наказан за толчок Одуа Денис
2'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 1:0 Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
36.2% (67)
Ничья:
42.7% (79)
Фулхэм
21.1% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (60)
Хаддерсфилд Таун:
17.3% (32)
Хаддерсфилд Таун:
14.1% (26)
Фулхэм:
11.4% (21)
Фулхэм:
8.1% (15)
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