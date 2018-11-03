  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 31'
Бёрнли
0'
1:0
11' Гол
Арнаутович Марко
31'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
30'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Тэйлор Чарли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
Фол, нарушение
26'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Леннон Аарон
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Снодграсс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
25'
Ми Бен нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш перевел мяч на угловой!
Угловой
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
25'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Выдра Матей из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
24'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Дефур Стивен из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Удар от ворот произведет Бёрнли
21'
Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
20'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
20'
Должен был быть гол! Арнаутович Марко имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
20'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Дефур Стивен из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
18'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Вест Хэм контролирует мяч.
17'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
14'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Вест Хэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Обьянг Педро наказан за толчок Тарковски Джеймс
12'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко забивает!
11'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
11'
Тарковски Джеймс ошибается в защите.
Травма, повреждение
10'
Обьянг Педро возвращается на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
10'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Обьянг Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Обьянг Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ми Бен из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
6'
Обьянг Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Вест Хэм контролирует мяч.
5'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
4'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вест Хэм контролирует мяч.
1'
Сабалета Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Вест Хэм
85.5% (153)
Ничья:
12.8% (23)
Бёрнли
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
37.4% (67)
Вест Хэм:
33% (59)
Ничья:
10.6% (19)
Вест Хэм:
10.6% (19)
Вест Хэм:
2.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация