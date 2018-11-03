Стадион: Лондон
1:0
11' ГолАрнаутович Марко
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Первый тайм
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
29'
28'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
27'
Матч возобновлен
27'
Тэйлор Чарли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
26'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Леннон Аарон
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Снодграсс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
25'
Ми Бен нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш перевел мяч на угловой!
25'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
25'
Сабалета Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Выдра Матей из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
24'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
23'
22'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Дефур Стивен из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Удар от ворот произведет Бёрнли
21'
Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
20'
Должен был быть гол! Арнаутович Марко имел отличный шанс, но Харт Джо не дал голу состоятся!
20'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Дефур Стивен из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
18'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
17'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
14'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
14'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
14'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
13'
Обьянг Педро наказан за толчок Тарковски Джеймс
12'
11'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко забивает!
11'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
11'
Тарковски Джеймс ошибается в защите.
10'
Обьянг Педро возвращается на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
10'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Обьянг Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Обьянг Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Судья сигнализирует, что Ми Бен из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
6'
Обьянг Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
4'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
3'
2'
2'
1'
Сабалета Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Вест Хэм
85.5% (153)
Ничья:
12.8% (23)
Бёрнли
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
37.4% (67)
1:0 Вест Хэм:
33% (59)
1:1 Ничья:
10.6% (19)
2:0 Вест Хэм:
10.6% (19)
3:1 Вест Хэм:
2.2% (4)
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