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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Летцигрунд
0:2
Второй тайм: 69'
39' Желтая карточкаСаного Секу
0:1
51' ГолОаро Гийом
0:2
55' ГолФасснахт Кристиан
|
39'
51'
0:1
55'
0:2
Состав команд
14
Лаванши
Нума
19
Пинга
Аймери
11
Бауи
Набиль
20
Нгой
Жульен
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
Грасcхоппер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 29 Djibril Diani Полузащитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 19 Пинга Аймери Нападающий
- 11 Бауи Набиль Нападающий
- 20 Нгой Жульен Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 24 Лика Буджар Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 35 Джорджев Никола Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 18 Meriton Kastrati
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Финк Торстен
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 4 Али Мохамед Защитник
- 19 Шик Торстен Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 27.10.2018 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.10.2018 Сьон 0:0 Грасcхоппер С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
- 23.06.2018 Грасcхоппер 1:2 Арау ТМК
Янг Бойз (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 31.10.2018 Стад де Ньон 0:1 Янг Бойз К
- 27.10.2018 Янг Бойз 3:2 Сьон С
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Цюрих 3:3 Янг Бойз С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.10.2016 Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2016 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 06.02.2016 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2015 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 30.08.2015 Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 26.04.2015 Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.02.2015 Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 06.12.2014 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.08.2014 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.05.2014 Грасcхоппер 5:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.03.2014 Янг Бойз 0:4 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер
Янг Бойз
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|13
|11
|1
|1
|42 - 14
|34
|2.
|Тун
|1:0
|13
|6
|3
|4
|25 - 18
|21
|3.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 22
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|19 - 23
|17
|5.
|Цюрих
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Лугано
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|7.
|Люцерн
|12
|5
|0
|7
|17 - 21
|15
|8.
|Сьон
|12
|3
|2
|7
|19 - 23
|11
|9.
|Грасcхоппер
|0:2
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
Второй тайм
64'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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