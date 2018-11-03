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Стадион:
Грасcхоппер
0:2
Второй тайм: 69'
Янг Бойз
0'
39' Желтая карточка
Саного Секу
0:1
51' Гол
Оаро Гийом
0:2
55' Гол
Фасснахт Кристиан
69'
Второй тайм
64'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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