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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Арена Тун
1:0
Второй тайм: 68'
17' Желтая карточкаОшс Марцис
1:0
42' ГолСоргич Деян
54' Желтая карточкаГларнер Штефан
|
17'
42'
1:0
54'
Состав команд
14
Гельми
Рой
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
12
Max
Veloso
99
Kemal
Ademi
Тун 4-3-3
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 4 Miguel Rodrigues I Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 37 Саланович Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 25 Биглер Кевин Защитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Нападающий
- 6 Kenan Fatkic
- 36 Dominik Schwizer
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Нёвшатель Ксамакс 3-4-1-2
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 82 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 3 Janick Kamber Полузащитник
- 10 Charles-Andre Doudin Полузащитник
- 99 Kemal Ademi Нападающий
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 27 Джемайли Арбенит Защитник
- 18 Tunahan Cicek Полузащитник
- 9 Ben Hamed Kone Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 31 Фейзулаху Арбнор Полузащитник
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- Главный тренер: Michel Decastel
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 31.10.2018 Виль 1:1 Тун К
- 28.10.2018 Лугано 2:1 Тун С
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
- 29.06.2018 Тун 3:0 Раппершвиль-Йона ТМК
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.10.2018 Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 28.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн С
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 12.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Страсбург ТМК
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
Последние игры между собой
Тун: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 24.06.2017 Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 16.07.2016 Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 19.06.2015 Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 25.02.2015 Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
- 25.02.2015 Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Сборные
- 25.02.2012 Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 01.10.2011 Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига
- 07.08.2011 Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 11.05.2011 Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига
- 13.03.2011 Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 02.10.2010 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 25.07.2010 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига
- 12.04.2008 Тун 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 15.03.2008 Нёвшатель Ксамакс 0:2 Тун Суперлига
Тун
Нёвшатель Ксамакс
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|13
|11
|1
|1
|42 - 14
|34
|2.
|Тун
|1:0
|13
|6
|3
|4
|25 - 18
|21
|3.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 22
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|19 - 23
|17
|5.
|Цюрих
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Лугано
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|7.
|Люцерн
|12
|5
|0
|7
|17 - 21
|15
|8.
|Сьон
|12
|3
|2
|7
|19 - 23
|11
|9.
|Грасcхоппер
|0:2
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
Второй тайм
54'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
39'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Жереми Хейгебарт уходит с поля, а Джемайли Арбенит выходит на его замену.
23'
Тун делает замену. Суттер Никола уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
17'
Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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