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Стадион:
Тун
1:0
Второй тайм: 68'
Нёвшатель Ксамакс
0'
17' Желтая карточка
Ошс Марцис
1:0
42' Гол
Соргич Деян
54' Желтая карточка
Гларнер Штефан
68'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
39'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Жереми Хейгебарт уходит с поля, а Джемайли Арбенит выходит на его замену.
23'
Тун делает замену. Суттер Никола уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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