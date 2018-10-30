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Борнмут
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут
6.6% (5)
Ничья:
19.7% (15)
Манчестер Юнайтед
73.7% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
32.9% (25)
Манчестер Юнайтед:
17.1% (13)
Ничья:
13.2% (10)
Манчестер Юнайтед:
10.5% (8)
Манчестер Юнайтед:
5.3% (4)
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