Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед

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Борнмут (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 30.10.2018 Борнмут 2:1 Норвич КЛ
- 27.10.2018 Фулхэм 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.10.2018 Борнмут 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 06.10.2018 Уотфорд 0:4 Борнмут ПЛ
- 01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.09.2018 Борнмут 3:2 Блэкберн КЛ
- 22.09.2018 Бёрнли 4:0 Борнмут ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 28.08.2018 Борнмут 3:0 Милтон Кинс Донс КЛ
- 25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон ПЛ
- 18.08.2018 Вест Хэм 1:2 Борнмут ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Борнмут 5:2 Марсель ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
- 28.07.2018 Ноттингем Форест 2:0 Борнмут ТМК
- 27.07.2018 Бристоль Сити 1:1 Борнмут ТМК
- 20.07.2018 Леванте 3:4 Борнмут ТМК
- 14.07.2018 Севилья 1:1 Борнмут ТМК
- 13.05.2018 Бёрнли 1:2 Борнмут ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.10.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон ПЛ
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 06.10.2018 Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл ПЛ
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.09.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Дерби КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 20.07.2018 Клуб Америка 1:1 Манчестер Юнайтед ТМК
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут Премьер-лига
- 04.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут Премьер-лига
- 14.08.2016 Борнмут 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.05.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Борнмут Премьер-лига
- 12.12.2015 Борнмут 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 3
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|24 - 7
|24
|4.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|16 - 8
|21
|6.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 12
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 17
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 28
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 14
|3
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер ЮнайтедДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут
6.6% (5)
Ничья:
19.7% (15)
Манчестер Юнайтед
73.7% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
32.9% (25)
0:2 Манчестер Юнайтед:
17.1% (13)
1:1 Ничья:
13.2% (10)
0:1 Манчестер Юнайтед:
10.5% (8)
1:3 Манчестер Юнайтед:
5.3% (4)
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