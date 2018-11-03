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Стадион:
Эвертон
1:0
Первый тайм: 31'
Брайтон
0'
10' Желтая карточка
Данк Льюис
1:0
26' Гол
Ришарлисон
31'
Первый тайм
31'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
30'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
29'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
29'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Ришарлисон изменил счет на табло!
26'
Опасность! Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон подал угловой слева.
25'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Брайтон
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
23'
Брайтон контролирует мяч.
23'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
23'
Бернард Дуарте из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
21'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Эвертон контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Удар от ворот произведет Эвертон
19'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кин Майкл из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
18'
Удар от ворот произведет Брайтон
18'
Шанс! Зума Курт из команды Эвертон пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
17'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
17'
Эвертон контролирует мяч.
Офсайд
17'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
16'
Брайтон контролирует мяч.
Травма, повреждение
16'
Ришарлисон возвращается на поле.
Фол, нарушение
16'
Марч Соломон задерживает мяч рукой
16'
Брайтон контролирует мяч.
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
15'
Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Гомеш Андре из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Стивенс Дейл пострадал.
14'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Эвертон контролирует мяч.
13'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
12'
Ришарлисон из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
12'
Удар от ворот произведет Брайтон
11'
Сигурдссон Гильфи нанес удар чуть мимо. Близко!
11'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
11'
Эвертон контролирует мяч.
11'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
10'
Данк Льюис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
10'
Данк Льюис из команды Брайтон играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Брайтон контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Брайтон
8'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
8'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
7'
Эвертон контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Стивенс Дейл из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Сигурдссон Гильфи пострадал.
7'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
6'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
5'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Брайтон контролирует мяч.
4'
Эвертон контролирует мяч.
4'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
3'
Эвертон контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Эвертон
3'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает неудачный навес.
1'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
1'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Брайтон начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брайтон
Эвертон
89.4% (161)
Ничья:
8.9% (16)
Брайтон
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
33.3% (60)
Эвертон:
30.6% (55)
Эвертон:
21.1% (38)
Ничья:
5.6% (10)
Эвертон:
1.7% (3)
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