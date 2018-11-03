Стадион: Гудисон Парк
10' Желтая карточкаДанк Льюис
1:0
26' ГолРишарлисон
Первый тайм
31'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
30'
29'
29'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
26'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Ришарлисон изменил счет на табло!
26'
Опасность! Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон подал угловой слева.
25'
Коулмэн Шеймус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
24'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Бернард Дуарте из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
21'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Удар от ворот произведет Эвертон
19'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Кин Майкл из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
18'
17'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
16'
16'
Ришарлисон возвращается на поле.
16'
Марч Соломон задерживает мяч рукой
16'
16'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Гомеш Андре из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Стивенс Дейл пострадал.
14'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
13'
12'
Ришарлисон из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
12'
11'
Сигурдссон Гильфи нанес удар чуть мимо. Близко!
11'
11'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Данк Льюис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
10'
Данк Льюис из команды Брайтон играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
8'
8'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
7'
7'
Стивенс Дейл из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Сигурдссон Гильфи пострадал.
7'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
5'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
4'
4'
3'
3'
Удар от ворот произведет Эвертон
3'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
2'
2'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает неудачный навес.
1'
1'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Брайтон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брайтон
Эвертон
89.4% (161)
Ничья:
8.9% (16)
Брайтон
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
33.3% (60)
1:0 Эвертон:
30.6% (55)
2:0 Эвертон:
21.1% (38)
1:1 Ничья:
5.6% (10)
3:1 Эвертон:
1.7% (3)
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