Стадион: Сент-Джеймс Парк
Первый тайм
32'
31'
31'
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена из-за технических проблем.
31'
Йедлин Деандре делает длинную передачу вперед
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Холебас Хосе
29'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
28'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
28'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
28'
27'
Как он промахнулся? Делофеу Херард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
ШАНС! Делофеу Херард вышел один-на-один с голкипером...
27'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Уотфорд начинает контратаку
27'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
26'
Кенеди Роберт мяч отрикошетил от ворот
26'
Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
24'
24'
Как он промахнулся? Делофеу Херард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает пас партнеру.
24'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Опасность! Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Холебас Хосе наказан за толчок Ритчи Мэтт
22'
Ньюкасл контролирует мяч.
22'
21'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
20'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
20'
Диаме Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
19'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
18'
18'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Как он промахнулся? Мариаппа Эдриан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Хьюз Уилл имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
15'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
14'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
14'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
13'
Саксесс Исаак мяч отрикошетил от ворот
12'
Муто Йосинори задерживает мяч рукой
12'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
12'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
11'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
10'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
10'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл в офсайде
9'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
9'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
8'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
8'
Отличные скиллы показывает Кенеди Роберт, обводя своих соперников
7'
7'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Отличные скиллы показывает Рондон Саломон, обводя своих соперников
7'
Ньюкасл контролирует мяч.
6'
6'
6'
Капу Этьен из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
4'
4'
4'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
4'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Делофеу Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Опасность! Перейра Роберто из команды Уотфорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Уотфорд контролирует мяч.
2'
Хьюз Уилл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
2'
Дюкур Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
1'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Уотфорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Уотфорд
Ньюкасл
30.6% (55)
Ничья:
37.8% (68)
Уотфорд
31.7% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.8% (59)
1:2 Уотфорд:
19.4% (35)
1:0 Ньюкасл:
12.8% (23)
2:1 Ньюкасл:
10.6% (19)
0:1 Уотфорд:
7.2% (13)
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