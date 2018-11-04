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Стадион: Санкт-Якоб Парк
5' Желтая карточкаДжака Таулант
1:0
11' ГолБуа Кевин
2:0
34' ГолБуа Кевин
2:1
51' Гол в свои воротаВан Волфсвинкель Рикки
66' Желтая карточкаБуа Кевин
2:2
79' ПенальтиСаббатини Джонатан
|
11'
1:0
34'
2:0
51'
2:1
66'
79'
2:2
84'
3:2
Состав команд
15
Риверос
Блас
23
Баланта
Эдер
33
Буа
Кевин
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Омлин Йонас Вратарь
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 34 Джака Таулант Защитник
- 15 Риверос Блас Защитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 23 Баланта Эдер Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Нападающий
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- Главный тренер: Коллер Марсель
Лугано 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 3 Марич Мият Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 7 Edoardo Masciangelo Защитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 8 Фазлиу Валон Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 77 Мацек Роман Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 31.10.2018 Винтертур 0:1 Базель К
- 27.10.2018 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
Лугано (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 31.10.2018 Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 28.10.2018 Лугано 2:1 Тун С
- 21.10.2018 Лугано 3:1 Санкт-Галлен С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
- 27.06.2018 Сементина 1:2 Лугано ТМК
Последние игры между собой
Базель: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель Суперлига
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано Суперлига
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель Суперлига
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано Суперлига
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано Суперлига
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано Суперлига
- 20.04.2016 Базель 3:0 Лугано Суперлига
- 13.04.2016 Лугано 1:4 Базель Суперлига
- 26.09.2015 Базель 3:1 Лугано Суперлига
- 22.08.2015 Лугано 1:3 Базель Суперлига
- 02.07.2010 Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
Базель
Лугано
-
8 Удары по воротам 4
-
14 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|11
|1
|1
|43 - 14
|34
|2.
|Базель
|3:2
|13
|6
|5
|2
|26 - 24
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|1:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 23
|20
|4.
|Цюрих
|4:1
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|5.
|Тун
|13
|5
|4
|4
|26 - 20
|19
|6.
|Лугано
|2:3
|13
|4
|4
|5
|21 - 23
|16
|7.
|Люцерн
|1:4
|13
|5
|0
|8
|18 - 25
|15
|8.
|Сьон
|0:1
|13
|3
|2
|8
|19 - 24
|11
|9.
|Грасcхоппер
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
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Второй тайм
84'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
83'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Саббатини Джонатан из команды Лугано забивает с точки!
75'
Базель делает замену. Дзуффи Лука уходит с поля, а Штокер Валентин выходит на его замену.
74'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Човило Мирослав выходит на его замену.
66'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Герндт Александр выходит на его замену.
66'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
5'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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