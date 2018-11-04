  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Базель
3:2
Второй тайм: 85'
Лугано
0'
5' Желтая карточка
Джака Таулант
1:0
11' Гол
Буа Кевин
2:0
34' Гол
Буа Кевин
2:1
51' Гол в свои ворота
Ван Волфсвинкель Рикки
66' Желтая карточка
Буа Кевин
2:2
79' Пенальти
Саббатини Джонатан
3:2
84' Гол
 85'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
Описание гола
84'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
83'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Саббатини Джонатан из команды Лугано забивает с точки!
75'
Базель делает замену. Дзуффи Лука уходит с поля, а Штокер Валентин выходит на его замену.
74'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Човило Мирослав выходит на его замену.
66'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Герндт Александр выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация