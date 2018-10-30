Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 25.10.2018 Спортинг Л 0:1 Арсенал ЛЕ
- 22.10.2018 Арсенал 3:1 Лестер ПЛ
- 07.10.2018 Фулхэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 14.07.2018 Борэм Вуд 0:8 Арсенал ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 27.10.2018 Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 19.07.2018 Блэкберн 0:2 Ливерпуль ТМК
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал Премьер-лига
- 04.03.2017 Ливерпуль 3:1 Арсенал Премьер-лига
- 14.08.2016 Арсенал 3:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 13.01.2016 Ливерпуль 3:3 Арсенал Премьер-лига
- 24.08.2015 Арсенал 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.04.2015 Арсенал 4:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.12.2014 Ливерпуль 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.02.2014 Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок
- 08.02.2014 Ливерпуль 5:1 Арсенал Премьер-лига
- 02.11.2013 Арсенал 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 30.01.2013 Арсенал 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.09.2012 Ливерпуль 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 03.03.2012 Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 20.08.2011 Арсенал 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.04.2011 Арсенал 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 15.08.2010 Ливерпуль 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 10.02.2010 Арсенал 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 13.12.2009 Ливерпуль 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 28.10.2009 Арсенал 2:1 Ливерпуль Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 3
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|24 - 7
|24
|4.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|16 - 8
|21
|6.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 12
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 17
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 28
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 14
|3
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 36 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Арсенал
25% (16)
Ничья:
37.5% (24)
Ливерпуль
37.5% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
20.3% (13)
1:2 Ливерпуль:
20.3% (13)
2:2 Ничья:
14.1% (9)
2:1 Арсенал:
12.5% (8)
1:0 Арсенал:
6.3% (4)
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