Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стэмфорд Бридж
Позже
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 31.10.2018 Челси 3:2 Дерби КЛ
- 28.10.2018 Бёрнли 0:4 Челси ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 31.10.2018 Мидлсбро 1:0 Кристал Пэлас КЛ
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 21.10.2018 Эвертон 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 06.10.2018 Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.09.2018 Вест Бромвич 0:3 Кристал Пэлас КЛ
- 22.09.2018 Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 15.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.09.2018 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон ПЛ
- 28.08.2018 Суонси 0:1 Кристал Пэлас КЛ
- 26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 11.08.2018 Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 07.08.2018 Кингстониан 0:0 Кристал Пэлас ТМК
- 04.08.2018 Кристал Пэлас 4:1 Тулуза ТМК
- 31.07.2018 Борэм Вуд 0:1 Кристал Пэлас ТМК
- 28.07.2018 Рединг 0:4 Кристал Пэлас ТМК
- 24.07.2018 Стивенэйдж 1:2 Кристал Пэлас ТМК
- 21.07.2018 Оксфорд Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас ТМК
- 17.07.2018 Бромли 1:0 Кристал Пэлас ТМК
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига
- 01.04.2017 Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига
- 03.01.2016 Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига
- 29.08.2015 Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 03.05.2015 Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 18.10.2014 Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига
- 29.03.2014 Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига
- 14.12.2013 Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.07.2010 Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 3
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|24 - 7
|24
|4.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|16 - 8
|21
|6.
|Борнмут
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 12
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 17
|17
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 16
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 28
|5
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 14
|3
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал ПэласДо начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Челси
90% (54)
Ничья:
1.7% (1)
Кристал Пэлас
8.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
55% (33)
2:1 Челси:
16.7% (10)
3:1 Челси:
6.7% (4)
3:0 Челси:
5% (3)
0:2 Кристал Пэлас:
5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация