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Челси
 
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Кристал Пэлас
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас

До начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Челси
90% (54)
Ничья:
1.7% (1)
Кристал Пэлас
8.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
55% (33)
Челси:
16.7% (10)
Челси:
6.7% (4)
Челси:
5% (3)
Кристал Пэлас:
5% (3)
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