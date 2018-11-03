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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Антон Малатинский
1:0
Второй тайм: 67'
1:0
14' ГолРада Якуб
23' Желтая карточкаMatus Turna
45' Желтая карточкаВязанко Мирослав
|
14'
1:0
23'
45'
Состав команд
22
Тот
Мартин
24
Оравец
Матей
25
Рада
Якуб
33
Ирка
Эрик
10
Горбани
Али
13
Daniel
Magda
16
Эдж
Джесси
17
David
Lesko
Спартак Трнава 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 34 Грессак Лукас Защитник
- 22 Тот Мартин Защитник
- 24 Оравец Матей Защитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Защитник
- 6 Куланек Иржи Полузащитник
- 25 Рада Якуб Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 16 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 26 Малецки Патрик Полузащитник
- 10 Горбани Али Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 28 Луптак Лукас Защитник
- 20 Чонка Матуш Защитник
- 3 Янсо Оливер Защитник
- 11 Йылмаз Кубилай Нападающий
- 29 Ярович Сенад Нападающий
- 12 Дангубич Филип Нападающий
- Главный тренер: Латал Радослав
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 19 Alexander Mojzis Защитник
- 16 Эдж Джесси Полузащитник
- 23 Копичар Адриан Полузащитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 9 Matus Mikus Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Illya Tereshchenko Полузащитник
- 11 Filip Lepies
- 15 Roland Galcik
- 1 Marko Drobnjak
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 28.10.2018 Злате Моравце 1:1 Спартак Трнава С
- 25.10.2018 Спартак Трнава 1:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 20.10.2018 Спартак Трнава 4:1 Сеница С
- 07.10.2018 Спартак Трнава 2:1 Середь С
- 04.10.2018 Фенербахче 2:0 Спартак Трнава ЛЕ
- 29.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 23.09.2018 ДАК 3:2 Спартак Трнава С
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 Спартак Трнава 1:1 Олимпия Любляна ЛЕ
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 23.08.2018 Олимпия Любляна 0:2 Спартак Трнава ЛЕ
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 14.08.2018 Спартак Трнава 1:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Трнава 3:0 Земплин С
- 07.08.2018 Црвена Звезда 1:1 Спартак Трнава ЛЧ
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 31.07.2018 Спартак Трнава 0:1 Легия ЛЧ
- 28.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
Подбрезова (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 27.10.2018 Подбрезова 0:2 Слован Братислава С
- 20.10.2018 ДАК 3:2 Подбрезова С
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Подбрезова: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава Суперлига
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова Суперлига
- 28.07.2017 Подбрезова 1:2 Спартак Трнава Суперлига
- 12.03.2017 Подбрезова 0:1 Спартак Трнава Суперлига
- 15.10.2016 Спартак Трнава 0:2 Подбрезова Суперлига
- 17.07.2016 Подбрезова 1:1 Спартак Трнава Суперлига
- 13.05.2016 Подбрезова 3:0 Спартак Трнава Суперлига
- 02.03.2016 Спартак Трнава 0:0 Подбрезова Суперлига
- 22.09.2015 Подбрезова 0:2 Спартак Трнава Суперлига
- 26.04.2015 Спартак Трнава 3:1 Подбрезова Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4:0
|14
|11
|3
|0
|34 - 13
|36
|2.
|ДАК
|1:0
|14
|9
|3
|2
|34 - 20
|30
|3.
|Жилина
|14
|9
|2
|3
|26 - 13
|29
|4.
|Ружомберок
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|5.
|Середь
|2:1
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|6.
|Спартак Трнава
|1:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 13
|18
|7.
|Тренчин
|1:2
|14
|5
|2
|7
|22 - 23
|17
|8.
|Подбрезова
|0:1
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|9.
|Нитра
|0:1
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|10.
|Земплин
|0:4
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Сеница
|0:0
|14
|1
|6
|7
|9 - 28
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Подбрезова делает замену. Матуш Микуш уходит с поля, а Roland Galcik выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Вязанко Мирослав получил желтую карточку от судьи
23'
Матуш Турна получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Рада Якуб бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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