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Стадион:
Спартак Трнава
1:0
Второй тайм: 67'
Подбрезова
0'
1:0
14' Гол
Рада Якуб
23' Желтая карточка
Matus Turna
45' Желтая карточка
Вязанко Мирослав
67'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Подбрезова делает замену. Матуш Микуш уходит с поля, а Roland Galcik выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вязанко Мирослав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Матуш Турна получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Рада Якуб бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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