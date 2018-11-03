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Стадион:
Середь
2:1
Второй тайм: 67'
Тренчин
0'
1:0
26' Гол
Denis Ventura
2:0
36' Гол
Filip Pankarican
2:1
46' Гол
Манце Антонио
58' Желтая карточка
Matej Loduha
67'
Второй тайм
Желтая карточка
58'
Matej Loduha получил желтую карточку от судьи
58'
Тренчин делает замену. Osman Bukari уходит с поля, а Milan Corryn выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Манце Антонио бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Filip Pankarican бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Denis Ventura бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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