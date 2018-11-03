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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Миява
1:0
26' ГолDenis Ventura
2:0
36' ГолFilip Pankarican
2:1
46' ГолМанце Антонио
58' Желтая карточкаMatej Loduha
|
26'
1:0
36'
2:0
46'
2:1
58'
Состав команд
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
12
Matej
Loduha
14
Adam
Morong
15
Osman
Bukari
Середь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Pavol Penksa Вратарь
- 44 Сус Мартин Защитник
- 17 Мених Йозеф Защитник
- 6 Михалик Любомир Защитник
- 12 Matej Loduha Защитник
- 19 Denis Ventura Полузащитник
- 18 Bankole Adekuoroye Полузащитник
- 11 Lubomir Ulrich Полузащитник
- 13 Filip Pankarican Полузащитник
- 10 Nikola Gataric Полузащитник
- 14 Adam Morong Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Гучко Томаш Защитник
- 5 Martin Meciar Защитник
- 7 Баэс Альдо Полузащитник
- 29 Chris Marlon Ondong Mba
- 23 Nemanja Subotic
- 16 Robert Richnak
- 1 Martin Salka
- Главный тренер: Karel Stromsik
Тренчин 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Грдличка Либор Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 9 Паур Якуб Защитник
- 4 Зубайру Абдул Защитник
- 55 Машович Эрхан Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 15 Osman Bukari Полузащитник
- 77 Манце Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 18 Philippe Van Arnhem Защитник
- 46 Milan Corryn Полузащитник
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 5 Reuben Yem
- 1 Denis Chudy
- 7 Чатакович Хамза
- Главный тренер: Мониц Рикардо
Предыдущие игры
Середь (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.10.2018 Сеница 0:0 Середь С
- 20.10.2018 Середь 3:1 Ружомберок С
- 07.10.2018 Спартак Трнава 2:1 Середь С
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 20.05.2018 Середь 4:1 Локомотива Зволен ВЛ
- 13.05.2018 Спишска-Нова-Вес 1:3 Середь ВЛ
- 06.05.2018 Середь 2:1 Погронье ВЛ
- 28.04.2018 Липтовски-Микулаш 0:0 Середь ВЛ
- 24.04.2018 Середь 6:0 Партизан Бардеёв ВЛ
- 20.04.2018 Локомотив Кошице 0:0 Середь ВЛ
Тренчин (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 27.10.2018 Ружомберок 1:0 Тренчин С
- 24.10.2018 Скалица 2:1 Тренчин К
- 20.10.2018 Тренчин 0:1 Нитра С
- 06.10.2018 Тренчин 1:2 Земплин С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин С
- 22.09.2018 Тренчин 1:0 Злате Моравце С
- 15.09.2018 Сеница 0:2 Тренчин С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
Последние игры между собой
Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тренчин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4:0
|14
|11
|3
|0
|34 - 13
|36
|2.
|ДАК
|1:0
|14
|9
|3
|2
|34 - 20
|30
|3.
|Жилина
|14
|9
|2
|3
|26 - 13
|29
|4.
|Ружомберок
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|5.
|Середь
|2:1
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|6.
|Спартак Трнава
|1:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 13
|18
|7.
|Тренчин
|1:2
|14
|5
|2
|7
|22 - 23
|17
|8.
|Подбрезова
|0:1
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|9.
|Нитра
|0:1
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|10.
|Земплин
|0:4
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Сеница
|0:0
|14
|1
|6
|7
|9 - 28
|9
Второй тайм
58'
Matej Loduha получил желтую карточку от судьи
58'
Тренчин делает замену. Osman Bukari уходит с поля, а Milan Corryn выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Манце Антонио бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Filip Pankarican бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Denis Ventura бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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