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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пасиенки
4:0
Второй тайм: 65'
1:0
5' ГолШпорар Андраж
2:0
20' ГолМоха Хадфи
3:0
26' ГолШпорар Андраж
43' Желтая карточкаСухоцкий Артём
4:0
48' Гол в свои воротаDanil Beskorovainas
55' Желтая карточкаНавотка Томаш
|
5'
1:0
20'
2:0
26'
3:0
43'
48'
4:0
55'
Состав команд
66
Байрич
Кенан
22
Matus
Kira
44
Lazaros
Rota
21
Гаррийо
Хосе
20
Sadam
Sulley
40
Brian
Iloski
Слован Братислава 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 2 Апау Митч Защитник
- 66 Байрич Кенан Защитник
- 29 Божиков Васил Защитник
- 23 Сухоцкий Артём Защитник
- 8 Любичич Марин Полузащитник
- 6 Де Кампс Юри Полузащитник
- 45 Чаврич Александр Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 7 Моха Хадфи Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Шулла Михал Вратарь
- 19 Салата Корнел Защитник
- 4 Савичевич Вукан Полузащитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 13 Ноно Хосе Полузащитник
- 11 Дражич Деян Полузащитник
- 12 Boris Cmiljanic Полузащитник
- Главный тренер: Vladimir Radenkovic
Земплин 5-3-2
- Основной состав
- 22 Matus Kira Вратарь
- 44 Lazaros Rota Защитник
- 8 Грич Якуб Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 13 Danil Beskorovainas Защитник
- 11 Навотка Томаш Защитник
- 9 Peter Kolesar Полузащитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 20 Sadam Sulley Полузащитник
- 7 Blazej Vascak Нападающий
- 40 Brian Iloski Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 14 Martin Regali Полузащитник
- 17 Диарра Шейк III Полузащитник
- 18 Roman Begala
- 33 Martin Kolesar
- 16 Matus Begala
- 79 Dawid Kurminowski
- Главный тренер: Anton Soltis
Предыдущие игры
Слован Братислава (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 27.10.2018 Подбрезова 0:2 Слован Братислава С
- 20.10.2018 Слован Братислава 3:1 Злате Моравце С
- 06.10.2018 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 29.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Слован Братислава 3:2 ДАК С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава С
- 02.08.2018 Слован Братислава 3:1 Бальцан ЛЕ
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 26.07.2018 Бальцан 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 22.07.2018 Злате Моравце 1:4 Слован Братислава С
- 19.07.2018 Слован Братислава 5:0 Милсами ЛЕ
- 12.07.2018 Милсами 2:4 Слован Братислава ЛЕ
- 19.05.2018 Слован Братислава 3:2 Жилина С
Земплин (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 27.10.2018 Земплин 2:1 ДАК С
- 23.10.2018 Земплин 4:2 Липани К
- 20.10.2018 Жилина 2:2 Земплин С
- 06.10.2018 Тренчин 1:2 Земплин С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Нитра 2:1 Земплин С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Злате Моравце 2:0 Земплин С
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина С
- 18.08.2018 Земплин 1:1 Сеница С
- 11.08.2018 Спартак Трнава 3:0 Земплин С
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава С
- 29.07.2018 ДАК 4:1 Земплин С
- 19.05.2018 Татран Прешов 2:1 Земплин С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Земплин: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
- 05.08.2018 Земплин 1:2 Слован Братислава Суперлига
- 18.02.2018 Земплин 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин Суперлига
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава Суперлига
- 11.04.2017 Слован Братислава 1:0 Земплин Кубок
- 04.04.2017 Земплин 1:2 Слован Братислава Кубок
- 05.03.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин Суперлига
- 01.10.2016 Слован Братислава 3:1 Земплин Суперлига
- 13.05.2016 Земплин 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 09.03.2016 Слован Братислава 1:0 Земплин Суперлига
- 23.09.2015 Земплин 1:2 Слован Братислава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4:0
|14
|11
|3
|0
|34 - 13
|36
|2.
|ДАК
|1:0
|14
|9
|3
|2
|34 - 20
|30
|3.
|Жилина
|14
|9
|2
|3
|26 - 13
|29
|4.
|Ружомберок
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|5.
|Середь
|2:1
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|6.
|Спартак Трнава
|1:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 13
|18
|7.
|Тренчин
|1:2
|14
|5
|2
|7
|22 - 23
|17
|8.
|Подбрезова
|0:1
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|9.
|Нитра
|0:1
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|10.
|Земплин
|0:4
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|12.
|Сеница
|0:0
|14
|1
|6
|7
|9 - 28
|9
Второй тайм
55'
Навотка Томаш получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Danil Beskorovainas уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Земплин Михаловце делает замену. Sadam Sulley уходит с поля, а Dawid Kurminowski выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Земплин Михаловце делает замену. Brian Iloski уходит с поля, а Martin Regali выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сухоцкий Артём получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Моха Хадфи бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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