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Стадион:
Слован Братислава
4:0
Второй тайм: 65'
Земплин
0'
1:0
5' Гол
Шпорар Андраж
2:0
20' Гол
Моха Хадфи
3:0
26' Гол
Шпорар Андраж
43' Желтая карточка
Сухоцкий Артём
4:0
48' Гол в свои ворота
Danil Beskorovainas
55' Желтая карточка
Навотка Томаш
65'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Навотка Томаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Danil Beskorovainas уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Земплин Михаловце делает замену. Sadam Sulley уходит с поля, а Dawid Kurminowski выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Земплин Михаловце делает замену. Brian Iloski уходит с поля, а Martin Regali выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сухоцкий Артём получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Моха Хадфи бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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