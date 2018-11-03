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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стадион под Дубном
1:0
Перерыв
21' Желтая карточкаКесе Кристи
28' Желтая карточкаСлука Бранислав
36' Желтая карточкаТвардзик Филип
1:0
45' ГолRobert Bozenik
|
21'
28'
36'
45'
1:0
Состав команд
24
Томич
Михал
25
Filip
Kasa
33
Мацик
Матуш
16
Michal
Jonec
18
Урдинов
Яни
23
Даниэл
Эрик
15
Герец
Штефан
Жилина 4-3-3
- Основной состав
- 30 Голец Доминик Вратарь
- 24 Томич Михал Защитник
- 25 Filip Kasa Защитник
- 16 Сусняр Александар Защитник
- 6 Слука Бранислав Защитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 18 Фазлагич Энис Полузащитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 27 Мигалик Ярослав Нападающий
- 32 Robert Bozenik Нападающий
- 9 Ivan Santiago Diaz Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 3 Кралик Мартин Защитник
- 14 Голубек Якуб Полузащитник
- 10 Filip Balaj Нападающий
- 8 Lukas Janosik Нападающий
- 28 Benson Anang
- 19 Roland Gerebenits
- Главный тренер: Jaroslav Kentos
Ружомберок 4-4-2
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 10 Твардзик Филип Защитник
- 18 Урдинов Яни Защитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 8 Такач Далибор Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 32 Мустеданагич Зинедин Нападающий
- 15 Герец Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 19 Чурма Матей Защитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 22 Ismar Tandir Нападающий
- 4 Matus Kmet
- 34 Jan Ctvrtecka
- Главный тренер: Голубек Давид
Предыдущие игры
Жилина (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 27.10.2018 Нитра 0:2 Жилина С
- 20.10.2018 Жилина 2:2 Земплин С
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Злате Моравце 1:2 Жилина С
- 22.09.2018 Жилина 5:0 Сеница С
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 25.08.2018 ДАК 0:0 Жилина С
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Слован Братислава 3:2 Жилина С
- 12.05.2018 Жилина 6:0 Спартак Трнава С
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 14.04.2018 ДАК 3:1 Жилина С
Ружомберок (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 27.10.2018 Ружомберок 1:0 Тренчин С
- 20.10.2018 Середь 3:1 Ружомберок С
- 06.10.2018 Ружомберок 3:1 Нитра С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
Последние игры между собой
Жилина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок Кубок
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина Кубок
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига
- 18.03.2017 Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига
- 22.10.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 23.07.2016 Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига
- 16.04.2016 Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига
- 07.11.2015 Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига
- 16.08.2015 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 22.03.2015 Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига
- 28.09.2014 Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига
- 12.07.2014 Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига
- 22.03.2014 Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига
- 28.09.2013 Жилина 2:3 Ружомберок Суперлига
- 14.07.2013 Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига
- 27.04.2013 Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|13
|10
|3
|0
|30 - 13
|33
|2.
|ДАК
|13
|8
|3
|2
|33 - 20
|27
|3.
|Жилина
|0:0
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|4.
|Ружомберок
|0:0
|14
|6
|6
|2
|24 - 13
|24
|5.
|Тренчин
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|6.
|Середь
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|7.
|Подбрезова
|13
|5
|1
|7
|15 - 21
|16
|8.
|Спартак Трнава
|13
|4
|3
|6
|15 - 13
|15
|9.
|Нитра
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Земплин
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Злате Моравце
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|12.
|Сеница
|13
|1
|5
|7
|9 - 28
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
36'
Твардзик Филип получил желтую карточку от судьи
28'
Слука Бранислав получил желтую карточку от судьи
21'
Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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