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Стадион:
Жилина
1:0
Перерыв
Ружомберок
0'
21' Желтая карточка
Кесе Кристи
28' Желтая карточка
Слука Бранислав
36' Желтая карточка
Твардзик Филип
1:0
45' Гол
Robert Bozenik
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Robert Bozenik бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Твардзик Филип получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Слука Бранислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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